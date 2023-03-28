47人初選案｜趙家賢原定今早開始作供 惟法官不適未有開庭。(資料圖片/陳奕釗攝)

民主派「35+」初選案，今日(28日)踏入第33天審訊。第二名控方證人、認罪被告趙家賢原定開始作供。不過法官陳慶偉甫開庭稱，由於法官陳仲衡今日身體不適，故是日未能開庭。

首名控方證人區諾軒周一（27日）完成作供，歷時24日，法官在他離席前提醒勿與證人及受審被告接觸。另外，區於控方覆問時，在法官提問下確認曾出席2020年7月17日的港島協調會議，並解釋稱「有啲手尾要處理埋佢。」法官質疑，區在7月15日宣布退出，但事實上沒有完全退出參與。

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