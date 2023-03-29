47人初選案｜控方第二證人趙家賢作供 指戴耀廷欲複製區選大勝至立法會

民主派「35+」初選案，今日（29日）踏入第34天審訊。控方傳召第二證人趙家賢作供；主控萬德豪主問及法官提問下，趙提及戴耀廷曾推動「風雲計劃」，培植有志者參選區議會。趙又指，該計劃「引領咗好多本土呀抗爭派呢係出選」，後來在反修例民怨下，令民主派2019年在區選大勝。

法官問及戴耀廷是否希望將2019年區議會選舉民主派大勝的模式，複製至立法會選舉，趙稱區選大勝後，戴乘勢用其「大學者、大文豪」的做法，再推進形勢，「喺立法會再進一步」。

趙家賢：民主派區選大勝後 本土抗爭派政治素人口號式政治表態居多

《國安法》指定法官陳慶偉追問下，趙家賢補充2018、19年戴耀廷利用風雲計畫「填白區」，除推動將地區事務政治化，將原有地區文娛活動政府撥款變成推動民主發展活動之外，憲制上將區議會過半以獲取各區選委會議席，「我想帶出呢個想法畀法庭知道，戴耀廷當時已經想喺區議會著手，以憲制做抗爭嘅概念喺區議會帶出」。趙家賢自言當時與戴「喺好多傳媒訪問針鋒相對」，因為當時自己獲民主派授權監察地區選舉工作，亦「深信每一個選區一定要擺時間落去服務市民」，如「空降人落去選區，其實對社區發展不利嘅」 。趙家賢續指「戴耀廷風雲計畫嘅人呢唔太多，但係引領咗好多本土抗爭派政治素人出選」。

趙家賢續稱，2019年民主派在區選大勝之後，區議會、地區論政、議政在表達意見有很大轉變，「喺未有大勝之前，我哋民主派議員嘅一啲嘅意見，同建制派議員嘅意見，當時有時會相撞。但係我哋係地區為主，咁所以係以對個議案嘅一啲嘅項目，係對社區係有最大利益，為依個喺區議會討論嘅基礎。」

趙續稱，「但係當 2020 年就係 2019 年大勝之後，新一屆區議會上任嘅時候，整個地區嘅議會文化係好大嘅變化。新當選可能係由『風雲計劃』或者係本土抗爭派政治素人…佢哋嘅取態係好難去處理，佢哋係要口號式政治表態居多嘅。而佢哋將頭先所講嘅社區參與撥款，將佢一啲、每個社區都有嘅一啲傳統活動當係建制派嘅話，佢哋係會完全予以反對…」

有政治素人、本土派新當者漠視議會傳統 趙家賢：全由戴耀廷而起

趙舉例指自己擔任東區區議會副主席，會上議員提問及政府部門回應之間需經主席安排，故雙方發言完畢後會稱「多謝主席」，議會一直秉承傳統做法，惟2020年新一屆議會中，本土抗爭派政治素人「佢哋完全漠視咗呢樣嘢，佢哋對本身制度傳統不會加以重視，對議會標籤化民粹化口號式」，「情況慢慢帶咗去覺得要喺立法會選舉嘅時候，都會慢慢個民意係偏向咗噉嘅模式處理」，而在趙而言，「戴耀廷喺2018年開始，將呢一個形態慢慢注入咗，然後有機嘅發展出來」。

趙續指「35+慢慢討論一定要集中票源過半數民主派議員入去，尤其是好多本土抗爭派政治素人落區2、3個月，就已經攞得好高選票，因為乘住好多反修例對政府嘅不滿，所以佢哋心雄咗」，陳官聞言助各方澄清字眼指「野心大咗，不是雄心壯志，雄心壯志是一個正面描述」。

47人初選案報道一覽

47人初選案開審第一日、47人初選案開審第二日、47人初選案開審第三日、47人初選案開審第四日、47人初選案開審第五日、47人初選案開審第六日、47人初選案開審第七日、47人初選案開審第八日、47人初選案開審第九日、47人初選案開審第十日、47人初選案開審第十一日、47人初選案開審第十二日、47人初選案開審第十三日、47人初選案開審第十四日、47人初選案開審第十五日、47人初選案開審第十六日、47人初選案開審第十七日、47人初選案開審第十八日、47人初選案開審第十九日、47人初選案開審第二十日、47人初選案開審第二十一日、47人初選案開審第二十二日、47人初選案開審第二十三日、47人初選案開審第二十四日、47人初選案開審第二十五日、47人初選案開審第二十六日、47人初選案開審第二十七日、47人初選案開審第二十八日、47人初選案開審第二十九日、47人初選案開審第三十日、47人初選案開審第三十一日、47人初選案開審第三十二日、47人初選案開審第三十三日