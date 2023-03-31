47人初選案｜趙家賢稱民主動力被本土派指是泛民大台 另指戴耀廷寫「煽動性」文章

民主派「35+」初選案，今日（31日）踏入第36天審訊。控方第二證人趙家賢在控方主問下，供稱參與初選協調會議期間，有本土派質疑民動是泛民大台，認為民動不應參與初選。趙又抱怨說，在民主派就否決財政預算案一事未達成協議下，戴耀廷就擅自發表「煽動性」文章，說民主派策略是「攬炒」，趙對此大感「火滾」，狠斥戴自負 ,不諱言如果民動有仔細審視戴的言行，相信不會答應承辦初選。

趙家賢：戴耀廷提初選勝出者或只任議員七個月 說法與提「攬炒」文章脗合

趙家賢供稱，首次新界東初選協調會議「有少少火花」，源於傳統泛民對否決預算案有疑慮，鄒家成對泛民作出「好強烈的批評」。鄒認為社會民意是要選「抗爭人士」進入立法會，遂提倡採用「會否決」預算案的字眼。此外，根據民主動力黎敬輝自行草擬的會議紀錄，戴耀廷曾在會上預告，民主派出選者的立會任期可能只有七個月，與戴的「攬炒」文章內容脗合。

趙家賢案發時為民主動力召集人，總幹事黎敬輝是其下屬。控方在庭上展示兩人的WhatsApp對話，趙吩咐黎記下2020年4月的新東協調會議內容。趙供稱，他當晚遲了約一小時抵達，到場後專注用電腦處理區議會工作，僅「豎起隻耳仔」聆聽關於民主動力的討論。趙表示，席間有本土派批評民主動力是「泛民主派的大台」，認為民主動力不應該參與初選協調，惟他已忘記詳細的討論。

趙家賢：如當時有仔細看戴耀廷文章和發言 深信自己和民主動力都不會同意承辦初選

另外，今天控方又提到，2020年4月19日戴耀廷在《蘋果日報》發表題為《香港攬炒大對決》的文章，文中提及：

「民主派現正密鑼緊鼓部署9月的立法會選舉，希望奪取一半議席。民主派明言若能成功，在明年就會否決財政預算案，到時立法會有可能被解散，特區政府也可能停擺。民主派的策略是以「攬炒」去迫使中共及特區政府就「反送中」所提出的五大訴求作讓步。訴求其中一項是實行雙普選，是港人多年來爭取，亦是由2013年的「佔中」到2019年的「反送中」的共同目標。

由『反送中』開始，中共一直處於守勢。9月的立法會選舉，建制派更會陷入苦戰。一旦立法會失守，財政預算案被否決，政府停擺，那時中共別無選擇，只能宣布香港進入緊急狀態，解散民選的立法會，成立由中共委任的臨時立法會，那無異是宣布『一國兩制』死亡。」

對此趙家賢表示，當時本土抗爭派及傳統民主派對是否否決預算案有分歧，形容雙方仍在拔河角力，惟戴卻寫這些「煽動性、好似預言家」的文章，斥戴好像把自己當成「民主派全港唯一領導人」，形容他躁動自負、不負責任。戴作為協調者，卻挨向本土抗爭派一方。

趙又表示，自己是第一次讀這篇文章，他感到「火滾」，坦言如果民動曾仔細讀戴的文章、了解戴的發言，他深信民動不會同意承辦初選。趙重申，民動辦初選的初心是協助民主派取得立會主導權，透過議會架構及現時架構下反映民意，而非戴所說的，以「攬炒」方式迫中共讓步。趙續談到，2020年4月14日，他有出席新界東初選協議會議，會議由戴耀廷及區諾軒等人主持，與會者包括鄒家成和何桂藍。當時有本土派覺得民動是泛民主派的大台，故認為民動不應參與初選協調。趙憶述，當時他有就此回應，但已忘記詳細說法。

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