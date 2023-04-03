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2023-04-03 17:39:10

47人初選案｜趙家賢：協調會重點講述《真攬炒》大方向　參與律師成員無清晰反對

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趙家賢供稱，看到戴耀廷具煽動性文章字眼後「好火滾」。(資料圖片)

趙家賢供稱，看到戴耀廷具煽動性文章字眼後「好火滾」。(資料圖片)

民主派「35+」初選今日(3日)踏入第37天審控方第二證人趙家賢繼續作供，他供稱參與初選協調會議期間，戴耀曾重點講述真攬十步》大方向，但參與協調政無就相關條款有好清晰的反。他又說，中聯辦在2020年7月14日批評初選後，他才第一次看全篇文章。

趙家賢由囚車押送到西九龍裁判法院應訊控方在庭上展示戴耀廷於2020年4月28日發表的《真攬炒十步  這是香港宿命》文章。趙家賢供稱，戴耀在一些協調會議中曾重點講述大方向，包括文章第四及第五步，即「否決政府提出的所有撥款政府只能維持一般運作」以及「立法會否決預算案政府解散立法會」等，但較著重《基本法》賦予的權力。他解釋，戴耀廷是法律系教授，而參與協調的政黨都有大律師和律師，戴耀廷的倡議帶動協調會議方向，由於他是法律系副教授，加上政黨法律專業人士，並無就條款有好清晰反對。

兩辦批評前未曾閱《真攬炒》

法官李運騰問到何時閱讀整篇文章，趙家賢自言，他在同年7月14日才第一次全篇看戴耀4月28日的文章，因為中聯辦和港澳辦在前一批評初選涉嫌違法，一名《蘋果日報》政治版的資深記者提醒他閱讀戴的文章和建制派報章內容，「佢自己覺得好有問題，提我要小心」，而他在該記者提示下，才閱讀全文。

趙家賢上周指，戴耀廷在協調會議階段就寫有關文章是「煽動性、預言家」，未達任何共識，形容「我睇到呢啲字眼，我係好火滾嘅」，直斥戴「好似係民主派全港唯一領導人」，完全是自負、不負責任的行為。

47人初選案報道一

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