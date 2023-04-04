47人初選案｜同意《墨落無悔》聲明與協調共識一致 趙家賢：戴耀廷表示候選人毋須簽協議

民主派「35+」初選案，今日(4日)踏入第38天審訊，控方第二證人趙家賢繼續作供，主控萬德豪展示鄒家成 Facebook《墨落無悔》聲明截圖，以及新西協調協議文件；趙家賢在法官提問下，同意《墨落無悔》與協調會議的共識一致。

趙家賢又解釋，他和區諾軒當時說服首被告戴耀廷，不要求候選人簽署公開協議，是因為不想在《港區國安法》下，有借口讓當局取消參選資格，如果有人未能入閘，就未能反映集中票源的原意。不過，法官指戴耀廷曾指初選不違法，為何又會擔心會被取消資格，趙家賢就指，當時並未頒布《港區國安法》條文，希望「多一事不如少一事」。

趙家賢：戴耀廷表示候選人毋須簽協議 本土抗爭派「超級大意見」

趙家賢指，在2020年6月9日初選記者會前一日，戴耀廷指，有將協議文件的最終版本發送給有關候選人，當時戴耀廷仍在考慮候選人是否需要簽署文件。趙家賢指，文件條文就是協調會議所得的共識，他認為不公開文件和毋須候選人簽署就會有不確定性，不會製造被DQ的藉口。

戴耀廷沒徵求所有人同意，就在記者會宣布候選人毋須簽協議，令本土抗爭派「超級大意見」。他認為，當時派別之間明顯互信度極之不足。

為防參加者入閘被DQ 趙家賢稱說服戴耀廷不簽公開協議

國安法指定法官李運騰追問戴耀廷曾指初選並不違法，如果眾人真誠相信，何以認為會有風險遭取消資格？趙家賢解釋當時國安法條文尚未出台，過去選舉與是次選舉情況不一，「因為選舉主任會睇有關交報名表同候選人各個方面情況，有啲類近情況可能A入到閘，B入唔到閘，所以我同區諾軒游說戴耀廷為免多啲白紙黑字出咗嚟，畀選舉主任問多咗嘢嘅問題，多一事不如少一事。」

李官追問是否為避免留下痕跡危及「初選」？趙同意指有不確定性於當中，李官追問擔心合法性抑或成功前景？趙指「最主要我同區諾軒都係好實務，睇緊喺『初選』勝選人士可唔可以入閘參與官方選舉。因為我哋做到『初選』畀市民揀到合適人選，但結果未能入閘的話，就未能反映到希望集中票源嘅心意喺當中。」

同意《墨落無悔》聲明與協調共識一致

控方比對鄒家成6月10日簽署的《墨落無悔 堅定抗爭——抗爭派立場聲明》和新界西協調機制協議，趙家賢同意兩者用字意思相近，均含認同「五大訴求缺一不可」，表明會運用權力否決財政預算案，迫使特首回應「五大訴求」，亦同樣有棄選機制。

控方展示戴其後廣發的信息：「我先向大家致歉，不用簽署協議是我個人的決定。 我不希望由我手上產生一張有可能被政府用來DQ人的名單。在國安法陰影下，每個人被DQ的風險都很高，我不想由我的手去製造藉口給政府去DQ任何人。」

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