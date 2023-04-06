47人初選案｜民主動力FB提「對抗暴政」　趙家賢認錯：絕非對抗港府

民主派「35+」初選案，今(6日)踏入第39天審訊。時任民主動力召集人、控方證人趙家賢今繼續作供。針對民主動力於2020年6月發起眾籌，趙家賢解釋，眾籌旨在收集資金營辦初選，而民主動力會以選舉送贈的形式，向參選人提供服務，參選人則向選舉事務處申報選舉開支，以符合選舉法例。趙家賢稱，他特別呼籲捐款人提交1,000元以下的小額眾籌，以符合選舉指引的精神。至於超過1,000元的捐款，他則謂：「我哋係排除咗、無撥入去作為初選開支經費」。

趙家賢認錯稱絕非對抗港府

法官陳慶偉關注，民主動力談及初選的Facebook帖文，附有「光復議會」字眼，並追問有何意思。趙家賢表示按其理解，光復議會是指民主派能「光復」議會的功能，可以實踐政策倡議。陳官又問，另一字眼「對抗暴政」是指哪一個「暴政」。趙家賢則稱，民間社會覺得受到政治打壓，「對抗暴政既意思，即係表達緊呢一種憤慨，當然講緊現有的政權」。

陳官進一步追問，究竟是指現有的香港政權，抑或中國政權，趙家賢指各人有不同的解讀。陳官遂提高聲線指，有關Facebook專頁由趙家賢營運，他應該回答問題。趙家賢思考片刻後回答，相信是指的是當時香港政府。當時被問到，對抗港府是否民主動力的政治立場，趙家賢則強調「我作為召集人，我要講係絕對唔係。」陳官反問那麼為何發帖，趙家賢即承認，當時自己沒有留意職員草擬的帖文內容，並指：「抱歉法官閣下，我要認錯，我無做好謹慎責任的角色。」身處被告欄的何桂藍則聞言發笑。