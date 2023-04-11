47人初選案｜趙家賢：戴耀廷未棄否決《預算案》想法　擬借公投迫傳統民主派服從

民主派「35+」初選案，今日(11日)踏入第40日審訊，已認罪的控方證人趙家賢繼續作供，他表示主要被告之一戴耀廷計劃藉公投的民意壓力，迫使傳統民主派服從否決《預算案》，又指戴耀廷退出初選後，未有放棄否決《預算案》，令政府回應民主派訴求的想法。

趙家賢繼續在控方主問下作供。他指2020年8月底與戴耀廷會面後，戴跟他說要80至100萬元予「香港民意研究所」，建立全民投票系統，以了解及收集否決《預算案》的意見，借民意壓力迫使戴耀廷認為對否決《預算案》有保留的傳統民主派服從。

「佢係好著重依個憲制嘅權力」

對此法官問趙家賢是否想指出，戴耀廷未有放棄否決《預算案》，令政府回應民主派訴求的想法，趙家賢回應稱「無錯」，並指戴「佢(戴耀廷)係好著重依個憲制嘅權力。」

趙家賢又說，初選投票表格提到「由區諾軒和戴耀廷主導的協調會議共識」是指《預算案》否決權及初選要基於公民投票的共識，表格有交給戴耀廷看過。趙家賢稱有關條文比較籠統，因為當時本土抗爭派與傳統民主派對立，因此為迎合抗爭派，於是在提名表格加「支持協調共識」條款。

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