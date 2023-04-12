47人初選案｜趙家賢稱「五大訴求」屬綑綁式　僅撤回修例支持者不收貨

民主派「35+」初選案，今日(12日)踏入第41日審訊，已認罪的控方證人趙家賢繼續作供。《國安法》指定法官陳慶偉問到趙家賢對五大訴求的理解，趙家賢猶豫一會後斷續答到撤回引渡條例、成立由法官主持的獨立調查委員會、調查「整個反修例運動點解會有民怨發生嘅衝突事件」、釋放被捕人士撤銷控罪、要求雙普選以及取消612暴動定性，余慧明見狀搖頭嘆息。

稱「五大訴求」屬綑綁式

趙家賢憶述政府於2019年6月底左右撤回修例，惟時任特首「用唔太確認嘅字眼令民怨積累落去」。法官李運騰追問然則到了翌年3月，五大訴求中撤回修例已變得不重要？趙答道「技術上係嘅」，李官再問單單撤回修例的話，支持「五大訴求缺一不可」的人不會接受，趙同意指「所以點解話五大訴求缺一不可意思係一個綑綁式，幾個元素都要符合到市民想要求嘅嘢，市民先會收貨」，並指另外四者都未能達成。

另外，民主派47人參與「35+」初選，涉嫌爭取立法會過半無差別否決財案，當中16人否認串謀顛覆國家政權罪。副刑事檢控專員萬德豪，今早亦主動交代公訴書上，未有列明時任觀塘區議會主席蔡澤鴻、民主動力總幹事黎敬輝及公民黨前立法會議員郭榮鏗。據稱，3人均為此案共謀者，會根據共謀者規則，依賴3人言行來指證眾被告。

47人初選案報道一覽

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