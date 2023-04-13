47人初選案｜戴耀廷在協調會議提及否決財政預算案 趙家賢：楊雪盈對此不置可否

民主派「35+」初選案，今日(13日)踏入第42日審訊，已認罪的控方證人趙家賢繼續作供。他接受被告楊雪盈代表律師盤問時表示，首被告戴耀廷在協調會議上提到否決財案，而楊雪盈對對方的說法不置可否。

趙供稱，他出席港島區協調會議時，戴耀廷談及否決預算案，楊沒有表態。趙稱，他與楊均是理性、溫和、務實的人，兩人在協調會議後溝通，楊稱「戴耀廷係有啲諗法帶出㗎喇，由佢講吓先」，並稱每個議員進入立法會後可自主行使權力。法官質疑，趙日前供稱只出席過1次港島區會議，且遲到早退，上述對話不可能是在會後發生。趙澄清，兩人在會議後透過電話溝通，又確認未聞楊提及「35+」計劃的目的，迫使行政長官下台或癱瘓政府。

辯方欲釐清趙家賢證供 法官反問結案時能否知道全部真相

代表彭卓棋的大律師盧敏儀作盤問時，欲向趙釐清出席過哪次協調會議，並提供相關通訊紀錄予趙參考，控方質疑趙能否藉翻閱訊息確認自己的出席情況。法官陳慶偉下令趙暫時避席，並關注盧發問的用意。盧稱希望趙澄清出席過哪次會議，因趙日前證供提到司馬文是在第2次會議上提及反對否決預算案，故希望趙澄清，以便日後陳詞。

惟法官陳慶偉指，趙出席了哪次會議及司馬文在哪次會議說了反對否決預算案並不重要，因趙已確認聽過司馬文在會上提及反對否決預算案，法官反問直至案件審結時，大家能否知道全部真相？

另外，被告劉偉聰自行盤問趙，趙同意初選收取的10,000元按金，是為了確保候選人遵守協調協議，根據收據按金將在立法會選舉後全數歸還。被問到立法會選舉後是指何時，趙稱是約於2020年9月官方選舉投票日。至於按金會否在預算案被提出時才退回按金，趙稱當時「完全無呢個思考」。

趙家賢：民主動力的角色至初選勝選者民調完結

劉偉聰問趙家賢，「35+」初選是否原本在官方選舉後完結？趙確認。法官陳仲衡問，「民主動力」就替補機制有沒有任何角色，即如果有參選人被DQ？趙稱，「依個係兩位初選協調人佢哋負責，並唔係民主動力，因為民主動力剩係一個服務提供者。」

法官陳慶偉問，即「35+」在官方選舉舉行後，或不會完結，如有當選者選擇不宣誓會被DQ？趙稱，「民主動力個角色係承辦初選，咁所以我哋個角色剩係做唔個35+嘅公民投票……」陳追問，趙所指的完結是「民主動力」籌辦初選完結，而不是整個計劃？趙稱，「係，個角色係民主動力係剩係做嗰個初選。」；法官陳仲衡再問，「民主動力」是否不需要宣布退出？趙稱，「我之前有講仲有個官方選舉投票日之前有個民調……咁所以我個角色就係話，仲有一個民意調查，有個推薦嘅人去當選咗，咁呢度其實我哋個角色就完㗎啦。」

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