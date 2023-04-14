47人初選案｜趙家賢同意民主黨支持香港屬中國 認為民主動力遭戴耀廷及本土派騎劫

民主派「35+」初選案，今日(14日)踏入第43日審訊，已認罪的控方證人趙家賢繼續作供。代表林卓廷、黃碧雲的大狀沈士文開始盤問，趙作為民主黨成員，是否同意民主黨事實上是支持香港屬於中國。趙同意，並稱，「呢個絕對支持，我哋黨歌裡面都有『香江終於歸中國 兩制相輔開新天』」趙又同意，民主黨支持一國兩制。他又稱，同意其承辦初選的初心是希望提供一個平台予市民投票表達意見，選出市民心目中的民主派代表，集中選票讓更多民主派進入議會，但有感遭到戴及部分本土抗爭派騎劫。

趙家賢：初心是讓更多民主派入立法會

沈引用趙的錄影會面謄本提問，趙同意至今仍感到民動被騎劫和利用，續指當時感到「完全係好無辜」，若自己有盡職審查，或可避免牽連民動同仁。趙同意，其初心是希望提供一個平台予市民投票表達意見，選出市民心目中的民主派代表，集中選票讓更多民主派進入議會。

法官李運騰關注趙在錄影會面時稱「我哋」的初心，問「我哋」是指哪些人。趙表示包括他本人、民動及區諾軒，絕不包括戴耀廷，同意是遭到戴及部分本土抗爭派騎劫。法官陳慶偉則稱，趙很明顯想將他本人、戴耀廷和區諾軒劃清界線，追問當初民動答應承辦初選時，其初心有否包括戴？趙由民動為何承辦初選說起，稱戴原本欲找香港民研協助，毋須民動，惟民研希望與民動簽約，戴才讓民動參與。

趙續稱，當時有感戴「本身都係想踢開民主動力，突然搵返，我嘅諗法係唔接好過接」，最終與副召集人鍾錦麟商議後，認同鍾稱區諾軒會「拉住」戴，區亦與不同民主陣營關係良好，民主派在沒有初選下出選立法會的「搶票」情況會很激烈。趙稱，區的初心是揀選出選立法會的民主派，故最終決定承辦初選，但「我哋」僅包括趙本人、民動及區。趙表示，區與自己對初心的看法一樣，最初亦是由區向自己介紹初選計劃。

趙：若知戴耀廷已發布「攬炒」文章 不會同意承辦初選

沈引述錄影會需指，趙家賢曾提到舉辦初選的四項初心，第一是提供平台給市民表達意見；第二，揀選最適切的民主派陣營代表；第三，集中選票，選出代表入立法會；第四，希望更多民主派人士在立法會，達到「35+」。趙稱，「係，我理解到佢係有依個嘅初心而依個都係我同民主動力，本身都係依個初心嘅思想。」在法官澄清下，趙同意這是其初心，並與區有共同想法。

沈問，趙在參加「35+」計劃之前，區諾軒、戴耀廷曾應該有向趙提及他們的想法。李運騰其後問，誰向趙介紹計劃？趙稱是區諾軒。李續問，即趙是從區得知「35+」的初心？趙同意。沈再問，在趙正式同意承辦初選，是否仍有上述四個初心？趙稱，「係無錯。」

沈又問， 如果趙知道戴耀廷在2020年4月於《蘋果》已發布有關「攬炒」的文章，提及相關的想法及議程，是不會在5月同意承辦初選？趙提高聲量地稱，「無錯，絕對不會。」

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