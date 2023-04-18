47人初選案｜衞生服務界無開協調會議　趙家賢：戴耀廷穿梭協調參選人

民主派「35+」初選案，今日(18日)踏入第45日審訊，已認罪的控方證人趙家賢繼續作供。趙同意戴耀廷曾發放衞生服務界的協議文件，但該界別沒有舉辦協調會議。趙稱，戴曾透露有個別聯絡此界別參選人，形容戴似穿梭協調。趙又稱，該界別走得較前的人早年全取選委會30席，加上反修例事件時，醫管局有新工會成立，該批新人倡議辦初選。

另外，辯方今早亦引述《墨落無悔》聲明中指「考慮到立場差異」一句，反映聲明發起人察覺到協調會議中立場分歧。《國安法》指定法官陳慶偉引述前文指「我們認為，在初選協調會議上已取得共識的共同綱領」，反駁辯方「現在，我告訴你，你說法有問題」，並強調「共識已經達成」。

趙家賢：戴耀廷曾稱與衛生服務界參加者個別溝通

代表林卓廷及黃碧雲的大律師沈士文續盤問控方證人、時任民主動力召集人趙家賢。趙確認，衞生服務界沒有進行協調會議，但戴耀廷在2020年6月在組織者群組發放了一份協調機制協議文件。庭上展示的文件顯示，參與該界別的協調機制的人會積極運用立法會權力否決預算案。趙稱，戴曾透露有個別聯絡此界別參選人，形容戴似「穿梭協調」。

法官李運騰關注，該界別沒有進行協調會議或選舉論壇，為何要舉辦初選。趙供稱，民主派多年來在該界別贏得議席，香港護士協會主席李國麟連任數屆，趙形容協會支持民主，很溫和及務實。趙續指，2016年選委會選舉中，由一群「行得前少少」支持民主派的醫護界人士全取30席，該批人士認為李的政見太溫和和保守。後來2019年的反修例事件，醫管局有新工會成立，令功能組別的勢力板塊起了一些轉變。趙同意法官所指，當時較進取的人佔上風，趙稱那些人希望成為立法會代表。

官反駁辯方說法 強調「墨落無悔」共識已達成

另外，沈士文又引述鄒家成6月10日在Facebook 發文發起《墨落無悔 堅定抗爭——抗爭派立場聲明》，指出當中提及五大訴求、棄選機制經協調後均不受爭議，唯一受爭議事項為運用權力否決財政預算案，趙家賢同意。沈士文再引述聲明指「考慮到立場差異，此一綱領已達致抗爭陣營光譜的最大公因數」，指出句中意指抗爭陣營或民主陣營中內有立場差異，趙解釋協調會議中有一些協議基礎，惟當中有部分立場差異，聲明發起人寫出其陣營的最大公因數，然而將協調會議內所有人都寫成抗爭陣營，當時其實「仍有不同拉扯喺當中」。《國安法》指定法官李運騰追問下，趙形容聲明「想畀壓力所有人，如果你唔簽就唔係我哋同一個陣營喇」。

法官陳慶偉出言指應連同前文一併閱讀，引述「我們認為，在初選協調會議上已取得共識的共同綱領，乃一眾參選人之合作基礎」，認為看來無論指抗爭陣營或民主陣營，都已經達成共識。沈士文指出「考慮到立場差異」一句，反映聲明發起人也察覺到協調會議中立場差異。陳官重申說法，直指有關否決財案爭議已有定奪，沈士文反駁文意並非如此。陳官一錘定音，向沈士文說「現在，我告訴你你說法有問題，共識已經達成」，李官亦插口提到沈士文所代表的被告沒有簽署聲明，沈士文不同意陳官說法，惟回應指將於書面陳詞處理。趙另確認黃碧雲及林卓廷二人提名表格中沒有附上任何附件提及否決財案。

沈士文引述民主動力總幹事黎敬輝的新界東協調會議紀錄，當中提到戴、鄒及不知名人士商討該區立法會選舉出選名單數目，當時六張還是七張名單出選議而未決，有指待初選後再議。然而沈士文引用戴製作的新界東協調機制，指出內文指「由首七張名單參與官方選舉」，趙認為「睇唔到好大嘅分別」，惟同意當時沒有共識派7張名單參選。

47人初選案報道一覽

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