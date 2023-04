47人初選案｜趙家賢承認退出初選時對戴耀廷心存不滿 形容對方屬「麻煩製造者」

民主派「35+」初選案,今日(19日)踏入第46日審訊,已認罪的控方證人趙家賢繼續作供。趙表示,自2016年起與戴耀廷關係「好複雜」,對方作為政治思想家「諗好多嘢出來令到我當時工作好困擾」,趙絕對不會視對方為密友,法官李運騰追問,是否即是「trouble maker(麻煩製造者)」,趙承認有這種感覺。

另外,趙家賢又承認退出初選時對戴心存不滿,故稱呼戴耀廷為「大思想家」、「大學者」,但「冇一個怪責嘅情況」,而對區諾軒則絕對沒有不滿。

趙:本土派着重本土文化 但未至於倡議香港獨立

趙家賢被問到因為戴而產生的感受,趙提及早前作供,一度回想在太古城受襲被咬去左耳,故呆了遲頓;至於初選,趙稱戴「一隻手掌拍唔響」,民主派雄心壯志、感到憤慨。趙此時遭辯方打斷,要求他直接回答問題。李官問趙是否不滿戴,才會稱呼對方為「大思想家、大學者?」趙表示同意。

趙指出,戴耀廷2017年發起「風雲計劃」,導致區議會有人較激進、不理性,惟趙強調也有溫和本土派和實幹政治素人,本土派提倡着重香港而制訂政策。法官陳慶偉問,他們是否認為應由香港人決定政策,而不是由身處北方者(somebody else in the north)決定?趙說本土派着重本土文化,但未至於倡議香港獨立,以他認知,抗爭派則於初選期間提過,他們不滿政府,又會「隊到行」,同時批評傳統民主派過去30多年來在民主路上未有寸進。本土抗爭派則是兩者主張結合而成。

被質疑記錯新東與會者提否決預算案 趙:親眼目擊囑助手毋須紀錄

何桂藍的代表大律師Trevor Beel盤問趙家賢,辯方引述趙早前的證供,指初選的目標是協助民主派取得立會大多數以推動利民政策,以及要求政府回應「五大訴求」,問及趙政府如何回應訴求。趙稱,當議會有民意授權時,正常的政府應該重視及作出回應,「當時政局、政府係完全、係好似冇就住五大訴求作出回應」,沒有清晰解說為何做到或做不到哪些訴求。

法官指即使民主派取得「立會過半」,基於分組點票原因,仍不能通過落實五大訴求的議案,問趙是否認同。趙承認本港投票制度有其局限性,但對泛民而言「立會過半」代表很重要的民意授權。趙指他作為承辦初選的一員,希望進入議會的人運用影響力及權力與政府協商具體做法,相信當選人會自主處理。

就新界東首次協調會議情況,辯方指出根據趙的助手黎敬輝筆記,會上只有戴耀廷談及否決預算案,與會者無發表意見。趙確認黎總結了戴的討論重點,解釋自己親眼目睹鄒家成及民主黨莊榮輝就否決預算案用字的熾熱討論,故吩咐助手毋須紀錄,減輕助手負擔,否認混淆了2次會議情況。

