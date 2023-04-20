47人初選案｜辯方引趙家賢「五一手勢」相片、用「進入準戰爭狀態」標籤 質疑趙取態非溫和

民主派「35+」初選案，今日(20日)踏入第47日審訊，已認罪的控方證人趙家賢繼續作供。趙家賢表示，「民主動力」文件中「對抗暴政」是由職員所寫，而他自己不會使用該字眼。代表何桂藍的辯方大狀Trevor Beel繼續盤問，並引用趙家賢個人Facebok帖文，辯方先展示趙家賢的Facebook頁面，可見其封面照片中，趙舉起五一手勢，身旁有張黃色海報，有圖案寫上「香港人」、「五大訴求缺一不可」。

另外，辯方又展示趙家賢Facebook其中一個帖文，寫有「一國兩制名存實亡」、「抗爭無退路」，指看來似是抗爭派，問趙是否不屬溫和人士？法官修正問，趙是否並非他所「扮得咁溫和」，而是激進份子？趙沉默半刻後表示忘記帖文。法官李運騰問及，帖文似乎反映趙為抗爭派，庭上多人起哄，趙說「在場反應詫異，我自己都覺得好詫異」 ，他又解釋人在當時政局有「情緒躁動」

趙家賢：戴耀廷擔心傳統民主派 就否決預算案「褪軚」

趙昨提到，民主動力（民動）初選眾籌得來的340萬元，而戴耀廷曾在初選結束後，建議他把其中80萬至100萬捐給香港民意研究所（民研），用作開發新的民間投票系統，以了解市民會否同意否決財政預算案。但辯方今指出，根據趙早前錄取的口供，官方選舉因應疫情押後，戴遂打算使用該筆錢，讓民研在官方選舉之前進行民調，測試初選勝出者的支持度，確保民主陣營穩奪議席。

趙否認曾混淆捐款用途，澄清他當時只想與戴切割，所以他與民動執委會商討後，向戴提出一個「中間方案」，即將眾籌得益其中40萬捐予民研，另把50萬捐給香港獨立媒體作傳媒教育工作。辯方指，按照趙的說法，戴打算立法會選舉後再做民調，皆因他始終認為，即使參選人間聲稱同意會否決財政預算案，傳統民主派若非受到壓力不會投反對票，其實參選人之間並無真誠共識。趙指，相信戴當時的確不相信傳統民主派，惟並非覺得大家沒有共識，而是「覺得傳統民主派去到嗰個位置嘅時候，係會自己褪軚。」他表示，戴預計參選人進入立法會後，會有許多變數，故希望作民意調查反映民意，「令到傳統民主派會冇顧慮。」