47人初選案｜趙家賢稱曾擔心初選違法風險 主動提及何桂藍曾稱打破一國兩制

民主派「35+」初選案，今日(21日)踏入第48日審訊，已認罪的控方證人趙家賢繼續作供。趙家賢表示，何桂藍在協調會議中提及立法會變了抗爭陣地，冀藉立法會令中港關係破局，打破一國兩制。法官問及何是否想透過break down（拆除）達致break through（突破），趙稱有此意思。

另外，趙又指，在國安法實施前後，心底裡已覺「有啲問題」，但戴耀廷、參與初選的法律界人士、以致建制陣營均說初選合法，當時社會氣氛又熱切期盼初選舉行，他難以即時退出。辯方另質疑，趙在庭上把自己表現得屬溫和派，趙突變得激動，轉用英文回答：「我不是表現成這樣，我只是把事實說出！」法官提醒提問並非是要作出針對，趙只需同意與否便可。

趙家賢認同何桂藍欲藉拆除制度達致突破

何桂藍的代表大律師Trevor Beel續盤問控方證人趙家賢，援引趙的證人供詞提問，指趙的供詞沒有提及過民動在2020年5月承辦初選。趙稱，落口供時警方是按照案情「大方向」來紀錄，並以何桂藍在新界東會議上的言論為例。趙稱，何在會議上常提到的「破局」是指「將整個制度推到盡」，打破一國兩制的制度。法官陳慶偉問及是Break through（突破）還是break down（拆除）？ 趙稱以他理解包含兩種意思。法官再問及，何是否透過拆除達致突破？趙同意有此意思，補充何欲透過立法會達致效果，並由議會和國際戰線一同聯合。

辯方指，趙上述指何的言論沒有在供詞提及過，趙的稱職助手黎敬輝亦沒有於筆記作紀錄。趙一概同意，解釋他聽到相關言論，故吩咐黎毋須紀錄。趙又否認為了減刑才貶低何是有偏見的記者，另同意知道除認罪外，為控方作供有機會再獲減刑，並稱自己有責任協助作證，協助法庭講述整個事件。

趙家賢：曾擔心初選違法風險 惟當時社會期盼難即時退出

趙家賢又指及到，雖曾留意到戴耀廷主張要取得立法會控制權以否決財政預算案一說可能違法，亦明白策劃初選有違國安法的風險，但他當時已「身不由己」，若中途退出，不但未能符合民主陣營支持者的期望，也會對他本人及民主動力的發展帶來反效果。

47人初選案報道一覽

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