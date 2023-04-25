47人初選案｜趙家賢作供完畢鍾錦麟將作供 另承認不知新東協議否決權一點何時達成

民主派「35+」初選案，今日(25日)踏入第50日審訊，已認罪的控方證人趙家賢在控方覆問下澄清有出席兩次港島會議。趙作供臨近尾聲，控方律政司副刑事檢控專員萬德豪指出，需時處理另一從犯證人鍾錦麟的手機，以及披露資料。法官李運騰聞言表示不滿，問為何審訊來到第50天仍要處理檢視手機程序，直言「I think you owe everybody an explanation（我認為你欠各方一個解釋）」。

另外，趙今日作供完畢後，控方應法庭關注交代進度，控方指將傳召從犯證人鍾錦麟，但警方在上周六(22日)才解鎖到鍾的手提電話。法官對此表明不滿，直言審訊至今已50天，控方應在開審前解鎖從犯證人的電話及考慮需否披露內容，指控方欠眾人一個交代。控方解釋，警方因科技進步才成功解鎖鍾的電話。法官關注控方是否不能令證人全力合作，故取不到手機密碼。控方稱將於午休後再作交代。

趙家賢：本土抗爭派以港人利益為先 卻反政府反建制

大律師陳世傑代表鄒家成盤問下，趙家賢指5月5日新界東第二次協調會議中，戴耀廷為索取大方向起草最終協議，發起了一個投票，惟非正式投票，僅意向性投票。陳世傑指出會中實際上並沒有投票，亦沒有意向性投票，趙否認。6月8日戴應要求發出各區最終協議，趙表明自己並不清楚是否確有協議，形容各區有共識只因戴如此說道。趙另一方面又補充，如戴無法在5月5日到6月9日之間確保有共識的話，「因為公開咗嘅話，冇同意會即刻反彈」，故當時真誠確信有「mutual agreed consent」。

趙家賢表示，他認同本土抗爭派的基本元素包括年輕本地政客，主張以港人利益為先，惟不認同本土抗爭派不一定反政府反建制，僅作風更積極、更願意爭取，趙解釋傳統民主派亦有不少人進取地「chur」政府官員興建地區建設。

警上周六才開啟鍾錦麟手機 辯方提出需時審視鍾錦麟手機資料

趙作供完畢後，控方應法庭關注交代進度，控方指將傳召從犯證人鍾錦麟，但警方在上周六才解鎖到鍾的手提電話。法官對此表明不滿，直言審訊至今已50天，控方應在開審前解鎖從犯證人的電話及考慮需否披露內容，指控方欠眾人一個交代。控方解釋，警方因科技進步才成功解鎖鍾的電話。法官關注控方是否不能令證人全力合作，故取不到手機密碼。

主控萬德豪又指，已向辯方提供於鍾手機撮取的資料。法官李運騰問，資料有多厚？萬稱涉200多項 WhatsApp 訊息。法官陳仲衡問，控方會否使用？萬答，控方不會依賴。李運騰表示，但辯方或會希望在盤問鍾錦麟前，甚或在控方開始主問前，研究鍾手機的資料，認為給予辯方時間研究，做法會較公平。辯方大狀沈士文指，辯方在午膳期間，收到逾2,400條訊息，當中有不少附件。

萬德豪其後稱，雖然涉及逾2,000條訊息，但當中不少與趙家賢手機撮取資料重疊，因為來自同一群組。李運騰打斷指，但辯方需時比較兩者分別。李又指，說不定辯方閱後鍾的訊息，會要求重新盤問趙家賢。法官陳慶偉指，還有區諾軒。李說，因此要給予辯方足夠時間研讀。陳慶偉最終決定，下午休庭供辯方檢閱鍾的手機訊息，並繼續明天（26日）早上開庭，屆時辯方再就此交代立場。

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