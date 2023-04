47人初選案｜趙家賢作供完畢鍾錦麟將作供 另承認不知新東協議否決權一點何時達成

民主派「35+」初選案,今日(25日)踏入第50日審訊,已認罪的控方證人趙家賢在控方覆問下澄清有出席兩次港島會議。趙作供臨近尾聲,控方律政司副刑事檢控專員萬德豪指出,需時處理另一從犯證人鍾錦麟的手機,以及披露資料。法官李運騰聞言表示不滿,問為何審訊來到第50天仍要處理檢視手機程序,直言「I think you owe everybody an explanation(我認為你欠各方一個解釋)」。

另外,趙今日作供完畢後,控方應法庭關注交代進度,控方指將傳召從犯證人鍾錦麟,但警方在上周六(22日)才解鎖到鍾的手提電話。法官對此表明不滿,直言審訊至今已50天,控方應在開審前解鎖從犯證人的電話及考慮需否披露內容,指控方欠眾人一個交代。控方解釋,警方因科技進步才成功解鎖鍾的電話。法官關注控方是否不能令證人全力合作,故取不到手機密碼。控方稱將於午休後再作交代。

趙家賢:本土抗爭派以港人利益為先 卻反政府反建制

大律師陳世傑代表鄒家成盤問下,趙家賢指5月5日新界東第二次協調會議中,戴耀廷為索取大方向起草最終協議,發起了一個投票,惟非正式投票,僅意向性投票。陳世傑指出會中實際上並沒有投票,亦沒有意向性投票,趙否認。6月8日戴應要求發出各區最終協議,趙表明自己並不清楚是否確有協議,形容各區有共識只因戴如此說道。趙另一方面又補充,如戴無法在5月5日到6月9日之間確保有共識的話,「因為公開咗嘅話,冇同意會即刻反彈」,故當時真誠確信有「mutual agreed consent」。

趙家賢表示,他認同本土抗爭派的基本元素包括年輕本地政客,主張以港人利益為先,惟不認同本土抗爭派不一定反政府反建制,僅作風更積極、更願意爭取,趙解釋傳統民主派亦有不少人進取地「chur」政府官員興建地區建設。

警上周六才開啟鍾錦麟手機 辯方提出需時審視鍾錦麟手機資料

趙作供完畢後,控方應法庭關注交代進度,控方指將傳召從犯證人鍾錦麟,但警方在上周六才解鎖到鍾的手提電話。法官對此表明不滿,直言審訊至今已50天,控方應在開審前解鎖從犯證人的電話及考慮需否披露內容,指控方欠眾人一個交代。控方解釋,警方因科技進步才成功解鎖鍾的電話。法官關注控方是否不能令證人全力合作,故取不到手機密碼。

主控萬德豪又指,已向辯方提供於鍾手機撮取的資料。法官李運騰問,資料有多厚?萬稱涉200多項 WhatsApp 訊息。法官陳仲衡問,控方會否使用?萬答,控方不會依賴。李運騰表示,但辯方或會希望在盤問鍾錦麟前,甚或在控方開始主問前,研究鍾手機的資料,認為給予辯方時間研究,做法會較公平。辯方大狀沈士文指,辯方在午膳期間,收到逾2,400條訊息,當中有不少附件。

萬德豪其後稱,雖然涉及逾2,000條訊息,但當中不少與趙家賢手機撮取資料重疊,因為來自同一群組。李運騰打斷指,但辯方需時比較兩者分別。李又指,說不定辯方閱後鍾的訊息,會要求重新盤問趙家賢。法官陳慶偉指,還有區諾軒。李說,因此要給予辯方足夠時間研讀。陳慶偉最終決定,下午休庭供辯方檢閱鍾的手機訊息,並繼續明天(26日)早上開庭,屆時辯方再就此交代立場。

47人初選案報道一覽

47人初選案開審第一日、47人初選案開審第二日、47人初選案開審第三日、47人初選案開審第四日、47人初選案開審第五日、47人初選案開審第六日、47人初選案開審第七日、47人初選案開審第八日、47人初選案開審第九日、47人初選案開審第十日、47人初選案開審第十一日、47人初選案開審第十二日、47人初選案開審第十三日、47人初選案開審第十四日、47人初選案開審第十五日、47人初選案開審第十六日、47人初選案開審第十七日、47人初選案開審第十八日、47人初選案開審第十九日、47人初選案開審第二十日、47人初選案開審第二十一日、47人初選案開審第二十二日、47人初選案開審第二十三日、47人初選案開審第二十四日、47人初選案開審第二十五日、47人初選案開審第二十六日、47人初選案開審第二十七日、47人初選案開審第二十八日、47人初選案開審第二十九日、47人初選案開審第三十日、47人初選案開審第三十一日、47人初選案開審第三十二日、47人初選案開審第三十三日、47人初選案開審第三十四日、47人初選案開審第三十五日、47人初選案開審第三十六日、47人初選案開審第三十七日、47人初選案開審第三十八日、47人初選案開審第三十九日、47人初選案開審第四十日、47人初選案開審第四十一日、47人初選案開審第四十二日、47人初選案開審第四十三日、47人初選案開審第四十四日、47人初選案開審第四十五日、47人初選案開審第四十六日、47人初選案開審第四十七日、47人初選案開審第四十八日、47人初選案開審第四十九日