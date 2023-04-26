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2023-04-26 16:13:27

47人初選案｜辯方需時審視鍾錦麟手機資料​ 延至下周四續審

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民主派35+記者會 程張迎 鍾錦麟 黃偉賢

47人初選案｜辯方需時審視鍾錦麟手機資料​ 延至下周四續審 (資料圖片)

民主派「35+」初選案，今日(26日)踏入第51日審訊，控方昨日交代上周六才能破解鍾錦麟手機提取資料，辯方今早於西九龍法院交代手機資料不少仍在檢視，且尚未能索取法律指示。何桂藍代表大律師Trevor Beel則表示因自己不諳中文進度較慢，希望下周才開始傳召鍾錦麟。《國安法》指定法官陳慶偉遂徇眾要求押後案件至下周四（5月4日）續審。

官：希望控方不會再有任何驚喜或延誤

陳官另指希望控方不會再有任何驚喜或延誤，副刑事檢控專員萬德豪相信不會再出現同類型披露情況。法官李運騰再問及會否維持原有估計，90日內完成舉證，萬德豪回應指需視乎同意事實內容進度。

李官提到9月底緊接需要主審《蘋果日報》案，有見指定法官人數有限，更換法官組合並不可行。李官又提到還有31名認罪被告需要求情，預計每日只能處理2名被告，需時約2星期，尚未計算案情爭議亦需時。

47人初選案報道一

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