47人初選案｜第三名污點證人首度作供 鍾錦麟：整個協調程序由戴耀廷主導

民主派「35+」初選案，今日(4日)踏入第52日審訊，繼區諾軒趙家賢之後，第三位污點證人鍾錦麟今午於西九龍法院開始作供提到2020年初民主動力「曾經嘗試做協調，但實際上由戴耀廷主導成個協調程序」。

鍾：約於2013年經朋友介紹認識戴耀廷

署理助理刑事檢控專員羅天瑋主問下，鍾錦麟交代自己1988年生於香港，文化研究學士畢業，其後修畢社工碩士，現在已婚。鍾錦麟指自己自12歲起擔任當時屬民主黨的范國威的義工，自己2008年、2009年約19歲時加入民主黨，翌年退黨加入新民主同盟，2011年當選西貢區議員，2019年成功連任，其後獲選為西貢區議會主席。鍾錦麟憶述2012年曾對戴耀廷雷動計畫，2017年知悉有風雲計畫，而自己自中學時期閱讀法律相關書籍時，內有許多憲制概念均由戴撰寫。鍾錦麟提到自己2012、2013年左右認識戴，當時經友人介紹曾在佔中商討日中與戴耀廷打招呼，其後並無聯絡，直到2016年戴開始提倡風雲計畫時，曾討論區選事宜。

鍾錦麟轉而指2009、2010年區諾軒加入民主黨時相識，其後保持聯絡；2007、2008年左右自己立志參選下一屆區選，遂向2007年區選最年輕當選人趙家賢請教地區工作，對方當時建議自己修讀調解課程，指對地區工作有幫助。鍾錦麟續指自己和趙均為民主動力成員，自己於2014、2015年左右加入，最後成為副召集人。鍾錦麟提到2020年初民動「曾經嘗試做協調，但實際上由戴耀廷主導成個協調程序」，鍾錦麟解釋民動1、2月時曾經嘗試在「35+」計劃以外做另一個立法會選舉協調。

鍾：2020與趙家賢一同與戴耀廷見面 談初選協調

鍾憶述，2020年2月，3人在太古城一酒店餐廳見面。當時戴指，應該以眾籌形式籌募初選經費。戴解釋，若用參選人攤分開支的方式，參選人或需承擔高昂費用，擔心有素人因此會覺得這是大政黨壟斷的制度，故戴覺得眾籌較可取，亦有信心能夠籌募有關經費。民動沒有表示反對。戴在會上希望民動提供協助。鍾說，當時已有共識，民動會協助舉辦切選。

主控羅天瑋又問及，鍾錦麟本人有否與戴耀廷聯絡？鍾稱有，並稱「戴耀廷認為唔同地區嘅選舉嘅協調呢，應該係由唔同選區嘅區議會主席去協助嘅，大概（2020年）3月左右嘅時間，戴耀廷聯絡我，希望去幫手主持新界東嘅協調會，呢個係其中一樣嘅，同戴耀廷嘅聯絡喇。」

47人初選案報道一覽

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