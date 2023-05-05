47人初選案｜鍾錦麟：戴耀廷曾稱積極運用《基本法》權力否決財政預算案

民主派「35+」初選案，今日(5日)踏入第53日審訊，繼區諾軒趙家賢之後，第三位污點證人鍾錦麟繼續作供。他指新界東第一次協調會議後曾私下向戴耀廷表達憂慮指，如要求無差別否決財政預算案，「好可能會導致全部人被DQ」。戴遂順應要求指「我只會話積極運用《基本法》權力去否決財政預算案」。

稱戴耀廷曾指不要求無差別否決預算案

署理助理刑事檢控專員羅天瑋主問下，鍾錦麟憶述2020年4月14日新界東第一次協調會議後，自己私下「拉咗戴耀廷埋一邊，同佢講出面有好多嘅講法，如果我哋會去無差別否決財政預算案，好可能會導致全部人被DQ，可唔可以唔好要求大家否決財政預算案？」戴回應「噉我唔會要求大家無差別否決財政預算案，我只會話積極運用《基本法》權力去否決財政預算案，我講明係《基本法》權力就唔會有問題喇啩？」《國安法》指定法官李運騰問及何出此言，鍾錦麟解釋會上雖未曾提及否決財案一事，但「基於戴耀廷希望透過35+來否決財政預算案嘅想法，我會形容係人所共知嘅」，而當時於不同媒體均看見DQ說法，故向戴表達憂慮。

鍾錦麟交代沒有印象社民連陳寶瑩曾於會上反對否決財案，因為會上只集中討論初選或棄選方案，以及目標議席。鍾錦麟續指會後曾收到戴的「35+新東」協議初稿，自己提醒戴更正目標議席條款寫法後，戴再廣發會眾，然而當時自己沒有特別留意否決財案條款寫法，只留意其言明了《基本法》權力。

鍾：無留意字眼由「會積極運用」改為「會運用」

鍾錦麟其後提到因為區議會會議超時，故自己未能出席5月5日新界東第二次協調會議，因此沒有印象會後曾收到新東協調協議，沒有留意字眼由「會積極運用」改為「會運用」。鍾錦麟交代直到7月10日也沒有收到任何人投訴協議內容。鍾錦麟又解釋《墨落無悔 堅定抗爭——抗爭派立場聲明》中所謂「共識」原以為指何人參選何人不參選、如何遵守協調機制，惟看到聲明內文後，會以為與會者已就否決財案達成共識。

大律師黃宇逸代表鄭達鴻及梁國雄盤問下，鍾錦麟認為社民連經濟政策上屬左翼政黨，主張全民退休保障，另外亦堅定主張雙普選，梁國雄立場也與社民連一致，長期提倡全民退保。鍾錦麟同意梁國雄任職立法會議員，辯論財政預算案時，常提及否決財案只因其不含全民退保。

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