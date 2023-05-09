47人初選案｜匿名證人稱會議內容推翻政府　立《國安法》後交攝錄檔案給警方

民主派「35+」初選案今日(9日)踏入第55日審訊。控方傳召匿名證人在屏風後作供，他供稱自己在2020年5月8日參與新界西協調會議，過程中以器材攝錄及錄音，又指會議內容包括推翻政府，覺得好大問題，於是在《港區國安法》實施後報案，將攝錄檔案交予警方。

匿名證人否認 隸屬任何政黨

控方匿名證人化名X先生，在開庭前已進入法庭證人席，在屏風後宣誓作供。匿名證人供稱「無隸屬任何政黨」，在約2017、2018年認識人民力量梁家聲，指對方說有意參加新界西選舉，邀請他一同出席2020年5月8日新界西協調會議。

指 戴耀庭推翻政府 「好大問題」

匿名證人稱，希望記錄會議，於是買錄音筆和攝影機在會上錄音和拍片，是用作研究，不同意是交給警方，但《港區國安法》實施後，他就以匿名形式報案，將錄音和影片檔案交予警方。

被法官陳仲衡問及會議攝錄原因，匿名證人稱：「因為了解下佢(主要被告之一戴耀庭)提過搞個35+，就係想推翻政府吖嘛」，又指戴耀庭提到控制初選人數入到立法會，可以控制立法會，否決《財政預算案》，以逼使特首下台，匿名證人說覺得「好大問題」，因為不是為社區做事。

「 現場冇人提過唔畀錄音」

法官李運騰問是否公開地錄音和錄影，匿名證人回應是，但他沒告知他人在錄音，不清楚其他人是否知悉他在錄音。他將錄音筆放在袋內，攝影機有時拿在手上，有時放在枱面，被告席傳出笑聲，被告之一林卓廷一臉驚訝。

李運騰追問他是否試圖隱瞞，匿名證人就說：「我記得現場係冇人提過唔畀錄音依樣嘢。」又說使用兩個器材是因為錄片和錄音效果不同，「錄音筆係會清晰好多㗎嘛」，不想敏感資料儲存在手機內。