47人初選案｜第四名污點證人林景楠作供 解釋曾形容功能組別制度敗壞是「受社會氣氛影響」

民主派「35+」初選案今日(15日)踏入第57日審訊。已認罪的「阿布泰」創辦人林景楠，今應辯方傳召以從犯證人身分作供。林作供時定義自己為非建制派，林解釋曾稱功能組別制度敗壞而不會參選進出口界，因為只有少數合資格的建制選民可投票。林今指，當時受社會氣氛影響，而用了「咁強硬嘅字眼」。林又承認其後改戰新東初選落敗，重返「敗壞」的功能組別參選。

沈旭暉曾於2020年3月邀請他參選功能組別

已轉任控方證人的認罪被告林景楠，今應辯方要求出庭接受盤問。在何桂藍的代表大律師Trevor Beel盤問下，林供稱，沈旭暉於2020年3月聯絡他，邀請他參選功能組別，但當時他理解與初選無關。辯方向林展示其證人供詞，指林曾提及初選。林今於庭上指，相信是警員「輸入錯咗」初選兩字，而他當時沒有即時糾正，重申沈完全沒有提及初選事宜。林續稱，同月4日宣布參選功能組別進出口界，並出席了功能組別的會議，討論參選立法會的人選。林重申會上沒有談及初選，並指印象中沒有討論民主派當選後要做的事。

Trevor Beel引述林景楠同年6月18日Facebook 帖文，當中指自己支持提名何桂藍參加初選，當時自己尚未考慮參選地區直選。林景楠憶述翌日自己聯絡區諾軒，查詢可否轉為參選新界東初選，當時民主派希望贏取功能組別議席以達致立會過半，區希望自己保留在功能組別參選，惟沒有積極游說，其後與戴耀廷商討後，獲接納轉為參選新界東初選，並聯絡趙家賢處理程序。

林供稱取足夠提名參選進出口界 惟勝出機會不大

Trevor Beel引述林景楠同月20日2個Facebook 帖文，當中指「面對制度敗壞，我決定『不會』參選2020年立法會功能組別的進出口界選舉」，另指「功能組別、議會制度上的不堪」。問到其可為民主派時，林景楠指「如果要我去定義自己，我會定義非建制囉。」問及何謂「制度敗壞」，林景楠回應指當時接觸到不少地區選民，「佢哋都唔能夠喺功能組別上投到我票，呢個就係我所指嘅制度問題」。追問下，林景楠解釋功能組別「一直都係一啲指定或者合資格嘅選民先可以投票，但係只屬於小眾」，續指進出口界選民「基本上都係商會嘅成員，而且啲成員都係建制派人士來嘅⋯⋯過去4屆16年來都係冇競爭情況下由建制派人士當選嘅，而且想成為嗰個進出口界別選民唔容易嘅，唔係本身做進出口業務就可以，所以我將佢形容係制度問題」。

林景楠解釋參選新界東原因時，先自認「自己啲政治觸覺都幾差嘅」，而自己從小於新界東長大，為當區選民，而自己作為商人當時於新界東有約7間分店，曾於不同分店與顧客溝通，故參選新界東。林景楠交代初選結果中自己不在首7名之內，因為友人指進出口界既無人參選，自己又合乎資格何不一試，7月27日遂宣佈重新參選進出口界。林景楠透露當時進出口界約有數千名合資格選民，惟直到限期截止當日自己才成功收集到10個提名，剛好足以參選，坦承當時「自己冇乜機會勝出」。

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