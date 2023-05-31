47人初選案｜法官指各被告參與串謀日期重要　限控方明日交列表指明日期

民主派「35+」初選案今(31日)在西九龍法院進入第60天審訊，控辯繼續就「共謀者原則」的法律爭議陳詞。法官陳慶偉要求控方交出列表，指明每一名被告加入串謀的時間，並限明日(6月1日)遞交，案件明日續審。

官： 每名被告或不同時間加入串謀

法官陳慶偉一開庭指，控辯雙方對戴耀廷撰文一事並無爭議，所爭議只是控方為何將文章呈堂。法官陳慶偉表示，每一名被告可能在不同時間加入串謀，故每一名被告何時開始參與串謀計劃是有必要釐清具體時間，惟控方至今並無提出具體日期。

控方的副刑事檢控專員周天行就說串謀計劃是在2020年一月，即戴耀廷與區諾軒的飯局開始，惟法官陳慶偉說：「如果我們(法官)不同意……下一個日期是？」副刑事檢控專員周天行便說是同年3月25日公民黨記者會。法官李運騰和陳慶偉隨即質疑該記者會與戴耀廷和區諾軒無關，周天行再說是6月8日，因為是已成控方證人的趙家賢當時向戴耀廷索取各區協調協議文件最終版。

官要求控方早前點名共 謀 者一同列表

法官李運騰稱，參與串謀計劃的相關日期會影響指證被告的證據，對控方向法庭提供指稱各被告何時加入串謀一事相當重要，法官陳慶偉補充指，不只各被告，還有控方早前點名的共謀者，包括觀塘區議會前主席蔡澤鴻、前民主動力總幹事黎敬輝和公民黨前立法會議員郭榮鏗，要求控方把日期整理成列表，針對這班共謀者有甚麼證據。

最終法官要求控方交代其指稱各被告加入串謀協調的時間，並需整理成列表，限明日(6月1日)遞交，案件明日續審。