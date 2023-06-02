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2023-06-02 13:08:45

47人初選案｜官：《國安法》實施前言行錄音不可應用共謀者原則呈堂

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西九龍裁判法院。

西九龍裁判法院。(資料圖片)

民主派「35+」初選案今（2日）在西九龍法院進入第62天審訊，雙方續於西九龍法院爭議《國安法》實施前的共謀者言行能否在共謀者原則下用以指證各被告。《國安法》指定法官陳慶偉決定《國安法》實施前的共謀者言行以及新界西協調會議片段錄音，均不可應用共謀者原則來呈堂指證各被告，只可用作非傳聞證供之用，惟片段錄音與案相關不會剔除，而《國安法》實施後的共謀者言行則可應用共謀者原則來呈堂，書面理由擇日公佈，押後至下週四（8日）作中段陳詞。

辯方：必須有獨立合理證據證明確有串謀存在  方可應用共謀者原則

副刑事檢控專員萬德豪交代完成了控方案情，大律師沈士文代表黃碧雲及林卓廷、Trevor Beel 代表何桂藍和梁麗幗代表吳政亨表明會作出中段陳詞，要求毋須答辯。陳官要求每名被告書面陳詞限於10頁以內，連同控方分別於下週一和週三呈交書面陳詞及回應，押後至週四陳詞。大律師沈士文日前反對指《國安法》實施前的共謀者言行，不能在共謀者原則下用以指證各被告，必須先有獨立合理證據證明確有串謀存在，方可應用共謀者原則，否則傳聞證供均不得在共謀者原則下呈堂。

47人初選案報道一覽

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