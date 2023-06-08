47人初選案｜4被告爭議表證不成立　官押後明日裁決

民主派「35+」初選案今日(8日)在西九龍法院進入第63日審訊，其中4名否認控罪的被告林卓廷、黃碧雲、何桂藍及吳政亨，他們的代表律師爭議本案表證不成立。法官聽罷控辯雙方陳詞後，押後至明早裁決是否表證成立。
何桂藍一方稱無提及否決《預算案》
在庭上，由於控方已完成舉證，4名被名林卓廷、黃碧雲、何桂藍及吳政亨的代表律師作出表證不成立的中段陳詞。何桂藍一方指，何在任何選舉論壇及造勢活動中，均無提及會否決《財政預算案》，就算曾在一篇文章提及會否決《預算案》，亦僅屬指取得過半數就可否決，並不代表提倡，案中只有《墨落無悔》聲明書與何有關。
對於控方指林卓廷雖然無簽《墨落無悔》聲明書，但林在選舉論壇上避答否決《預算案》問題，認為屬表面證據，林卓廷一方反駁指，控方不但需要證明被告會無差別否決《預算案》，亦要證明他們有意圖透過否決《預算案》，令行政長官下台及立法會解散，否則控方舉證實屬失敗。
吳政亨一方以研發車輛作比喻
至於吳政亨一方就以研發車輛比喻吳的涉案行為，稱目前只能證明他曾與戴耀廷討論，怎樣研發一架可載到35人或以上的車輛，但並無涉及車輛的使用目的，惟法官質疑，吳政亨曾表明得悉目的，認為他在《國安法》生效前有份協助及教唆，生效後更成為共謀者。
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