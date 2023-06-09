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2023-06-09 10:19:41

47人初選案︱《國安法》指定法官陳慶偉裁定所有不認罪被告表證成立

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西九龍裁判法院

西九龍裁判法院。（資料圖片）

民主派「35+」初選案今日(9日)在西九龍法院進入第64日審訊，4名否認控罪的被告林卓廷、黃碧雲、何桂藍及吳政亨，他們的代表律師早前爭議本案表證不成立。法官聽罷控辯雙方陳詞後，押後至今日(9日)早上裁決是否表證成立。《國安法》指定法官陳慶偉裁定所有不認罪被告表證成立，需要答辯，書面理由擇日公布。

16名被告不認罪

案中16名不認罪的被告包括吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、李予信和余慧明；其中吳政亨、何桂藍、鄒家成、林卓廷、梁國雄和余慧明正還押。辯方指，鄭達鴻、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林及李予信，均擬出庭作供。

法庭預計39日內可完成辯方案情，將案件押後至下周一續審。

 

47人初選案報道一

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