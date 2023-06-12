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2023-06-12 11:12:48

47人初選案︱原定展開辯方案情　法官陳慶偉抱恙不適休庭押後

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西九龍裁判法院。(資料圖片)

西九龍裁判法院。(資料圖片)

7 名民主派被控「串謀顛覆國家政權」罪一案，今日（12日）展開第65天審訊，原定將展開辯方案情，惟甫開庭僅見兩位《國安法》指定法官李運騰、陳仲衡現身，陳慶偉則缺席。

開庭時，法官李運騰表示法官陳慶偉身體抱恙未能出庭應訊，今須休庭1天，法庭書記將於今午前通知各方明日會否如常開庭。

16名被告不認罪

案中16名不認罪的被告包括吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、李予信和余慧明；其中吳政亨、何桂藍、鄒家成、林卓廷、梁國雄和余慧明正還押。辯方指，鄭達鴻、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林及李予信，均擬出庭作供。

47人初選案報道一

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