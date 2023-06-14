47人初選案︱被告吳政亨傳3辯方證人　法官爭議供詞屬傳聞不可呈堂

47名民主派被控「串謀顛覆國家政權」罪一案，今日（14日）展開第66天審訊，被告吳政亨一方傳召3名證人出庭，包括事務律師、律師樓文員及一名前《蘋果日報》記者。前兩者供稱曾按指示取得吳政亨筆名「李伯盧」的電郵通訊紀錄，而記者則交出一段吳的訪問錄音。辯方指吳在控罪前的言行顯示其當時的心態。不過，相關證據能否呈堂遭法官質疑，法庭定於下次開庭讓控辯雙方處理有關爭議。

記者交出訪問錄音吳稱望大家先支持初選

任職記者的李俊杰以辯方證人身份作供，他有份寫一篇題為《以公民之名 初選的民間推手——李伯盧》的文章。庭上亦播放一段錄音，李說是他訪問吳政亨、長約27分鐘的錄音檔。錄音中，吳說，如果在「攬炒書」和初選之間選擇一樣，「絕對希望大家支持初選先，因為民主陣營嘅候選人總好過保皇黨嗰啲」。辯方指，這錄音反映吳政亨的想法。但法官質疑有關錄音屬傳聞證供，要求辯方就錄音可否呈堂書面交代理據，控方亦需回應。

根據條例，「傳聞證供」在一般情況下不能呈堂，但若該些證供涉及被告招認，則屬例外情況。法官李運騰指，辯方若把上述電郵及訪問錄音視作「開脫性質（exculpatory）」，則要解釋為何這些不涉招認的「傳聞證供」可以呈堂。石最後表示，希望將電郵及訪問錄音列作「臨時證據」，並承諾會在今日內提交相關案例及書面理據。

16名被告不認罪

案中16名不認罪的被告包括吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、李予信和余慧明；其中吳政亨、何桂藍、鄒家成、林卓廷、梁國雄和余慧明正還押。辯方指，鄭達鴻、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林及李予信，均擬出庭作供。

47人初選案報道一覽

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