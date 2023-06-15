47人初選案︱鄭達鴻開始作供 形容公民黨執委會是橡皮圖章

47名民主派被控「串謀顛覆國家政權」罪一案，今日（15日）展開第67天審訊，被告鄭達鴻今日開始作供，他解釋以立法會議員為主組成的公民黨黨團，地位凌駕公民黨執委，一般由黨團先討論並決定後，才到執委象徵式通過，有如橡皮圖章。鄭達鴻指執委縱有異見亦需跟隨黨內最高決策者決定，直言執委決策過程並不民主。

大律師石書銘代表吳政亨重申昨日呈堂的電郵串及訪問錄音反映了吳政亨直到2020年6月17日時的心態。《國安法》指定法官李運騰提醒如能反映吳政亨心態，則顯示其有意協助戴耀廷的「35+」計劃，向候選人施壓以遵從初選規則，有可能屬涉嫌罪責的證據（inculpatory evidence），一旦呈堂法庭會視之混合供詞。石書銘表示明白風險，並同意以混合供詞方式呈堂。李官終接納電郵串及訪問錄音以混合供詞方式呈堂，認為其能潛在顯示吳政亨心態。

2011年到公民黨實習 認同其理念並於翌年加入

代表資深大律師潘熙主問下，鄭達鴻交代自己1988年生於香港，2012年畢業於理工大學社會政策及行政學系，2018年香港城市大學法學博士畢業，2019年再取得認可調解員資格。鄭達鴻提到有見中港關係密切，修讀理大期間先後參與南京及內蒙古交換生計劃，以了解如何在內地改善社會政策及行政。他憶述2011年按修業要求到公民黨九龍西支部實習，當時認同公民黨理念「於一國兩制下為香港人服務及堅守專業價值」，遂於翌年加入公民黨。惟鄭達鴻提到2011年區選期間，認為公民黨區議員候選人「唔夠貼地，冇擺足夠時間心機服務基層」，自己入黨後便由基層地區出發，任職地區發展主任，希望可以「做多一啲地區工作，為黨提供更多貼地聲音」。鄭達鴻交代當時主要職責為解決居民日常生活問題，包括法律、福利及改善地區配套如交通黑點等，惟非全職工作。

鄭稱，他在2015年當選東區區議員，在2019年連任。鄭稱，他在區議會上雖與建制派在政治方面針鋒相對，但民生議題上會互相合作，自己曾支持由建制派提出的撥款，如青年京劇活動及資助東區足球隊。鄭表示，在表決撥款時，會審視撥款對東區居民的利弊。

16名被告不認罪

案中16名不認罪的被告包括吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、李予信和余慧明；其中吳政亨、何桂藍、鄒家成、林卓廷、梁國雄和余慧明正還押。辯方指，鄭達鴻、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林及李予信，均擬出庭作供。

47人初選案報道一覽

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