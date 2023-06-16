47人初選案︱稱不認同無差別否決財政預算案 鄭達鴻：否決每個議案是政治語言(資料圖片)

47名民主派被控「串謀顛覆國家政權」罪一案，今日（16日）展開第68天審訊，被告鄭達鴻今日繼續作供，他認為公民黨黨魁楊岳橋在記招稱，若特首不落實五大訴求會否決每個議案是政治語言，又指自己若當選立法會議員，會視乎政府有否伸出橄欖枝或派糖，若利民措施比缺失多，則沒可能否決預算案。鄭又指，若黨要求黨員否決預算案，會申請豁免跟隨黨立場，被拒或選擇退黨。

鄭達鴻：若預算案派糖利民不可能否決

辯方引述公民黨於2020年3月25日記者會上，楊岳橋稱要如果特首不回應五大訴求，公民黨會在來年財政預算案「義無反顧投反對票」及「用盡一切方法（at all cost）達到五大訴求」。鄭在庭上表明，他當時並不同意楊的說法。法官陳慶偉問，鄭會否覺得楊當時是在開「空頭支票」？鄭則認為，楊的言論是「政治語言」。陳慶偉追問：「即是一個潛在謊言？」李運騰亦問：「說法經過修飾？（dressed-up speech）」鄭回應稱，有機會是。

鄭一再強調，如果政府未能回應五大訴求固然是其缺失，但當政府搬出財政預算案，便要視乎政府可以拋出多少「橄欖枝」或「派糖」措施再作一個平衡檢視，「如果佢派出來，對市民有益嘅地方係多過缺失，到時無可能唔同意。」鄭同意法官陳仲衡所指，他會願意以五大訴求換取這些「派糖」措施。

稱若當選後無法改變黨團立場 「最壞情況可以退黨」

代表鄭達鴻的資深大律師潘熙又問到，如果鄭達鴻當選立法會，政府拒絕回應五大訴求，公民黨立場又會主張否決財案的話，鄭達鴻會如何自處？鄭達鴻答道曾經設想上述情況，屆時進入黨團後如未能改變黨立場，便會申請議員豁免跟隨黨立場機制，若仍不獲批「最壞情況可以退黨」，強調自己從來無意無差別否決財案。

16名被告不認罪

案中16名不認罪的被告包括吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、李予信和余慧明；其中吳政亨、何桂藍、鄒家成、林卓廷、梁國雄和余慧明正還押。辯方指，鄭達鴻、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林及李予信，均擬出庭作供。

47人初選案報道一覽

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