47人初選案︱稱因應《國安法》實施 鄭達鴻：公民黨曾召開緊急會議、三度改政綱

47人初選案︱稱不認同無差別否決財政預算案 鄭達鴻：否決每個議案是政治語言(資料圖片)

47名民主派被控「串謀顛覆國家政權」罪一案，今日（19日）展開第69天審訊，被告鄭達鴻今日繼續作供指，公民黨在《港區國安法》生效當晚召開緊急會議，主席梁家傑稱否決財政預算案只是爭取「五大訴求」的籌碼，絕非癱瘓政府。鄭達鴻形容，公民黨將運用否決權視為威脅，不一定付諸實行。另外，公民黨亦於7月初，三度更改政綱，包括刪去「根本上反對《國安法》」、改為僅八字的「無字政綱」。

黨內「論壇天書」 稱發言不用有邏輯

參加香港島初選的鄭達鴻第三日出庭自辯。鄭曾於選舉論壇談及否決預算案，辯方甫開庭時展示名為「論壇天書」的文件，稱一旦進入立法會，各人會運用《基本法》權力否決預算案，逼特首回應五大訴求。鄭稱，論壇天書由時任黨魁楊岳橋的助理等撰寫，代表該黨的統一口徑，他跟隨黨立場發言。根據論壇天書「說話技巧」一欄，各人發言不用有邏輯和結構。鄭解釋，這是指選舉期內的言論不必追根究柢，選舉完結後就按實際情况處理。

新政綱更改為八字的無字政綱

鄭供稱，因應2020年6月30日國安法實施，鄭的宣傳單張及政綱方格表均有修改，前者刪去「力抗《國安法》」字眼，另把「全力連結國際戰線」改為「把香港現況訴諸國際」；後者則從列出「以關鍵否決權促使政府落實五大訴求」等的舊政綱，換上一份只寫上「以言入罪 無字政綱」八字的「無字政綱」。宣傳單張是用作郵寄，政綱則是初選與名表格時一併提交，並會在票站內張貼。法官陳仲衡問，政綱中「以言入罪」與國安法有何相關，鄭形容只是「政治語言」，因在國安法實施後「有啲嘢可能唔講得。」

16名被告不認罪

案中16名不認罪的被告包括吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、李予信和余慧明；其中吳政亨、何桂藍、鄒家成、林卓廷、梁國雄和余慧明正還押。辯方指，鄭達鴻、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林及李予信，均擬出庭作供。

47人初選案報道一覽

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