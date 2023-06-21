47人初選案｜以黨名義簽《墨落無悔》免個人受約束 鄭達鴻：若當選將拒按公民黨立場投票 (資料圖片)

47名民主派被控「串謀顛覆國家政權」罪一案，今日（21日）展開第71天審訊，被告鄭達鴻今日繼續作供。他承認香港島選舉工程前期工作計畫為內部文件從未公開，亦從未對外表示李予信排自己名單第二位。辯方盤問時解釋李予信不早於6月19日前加入初選，在《香港國安法》生效前，「教投票片」講稿更改已成定局，李予信亦與公民黨聯署《墨落無悔》聲明無關。

庭上展示公民黨於2020年4月的內部文件，題為「香港島 鄭達鴻 李予信 立法會選舉工程前期工作計劃」。鄭達鴻稱，李予信曾經排在其香港島參選名單第二位，兩人派發《港區國安法》單張作聯合宣傳。法官陳慶偉留意到，文件列明鄭李二人要「建立公民黨立法會團隊之整體形象」，公民黨當時的形象在於否決預算案的「莊嚴承諾」，鄭是否不受黨的承諾約束？鄭供稱，選舉時要跟隨黨的立場，如果他成為立會議員，會申請豁免跟隨黨投票，最壞情况是退黨。

鄭達鴻：公民黨的主軸是將新增撥款用作救市

代表控方的副刑事檢控專員萬德豪盤問時，展示公民黨於2020年3月的「立會選舉心戰室核心小組」會議摘要，建議要求政府將用於警察的撥款用來「救市」，爭取市民支持。法官李運騰提出，這是否意味不向警隊支薪？鄭達鴻回應指，外界討論過警隊的新增撥款，公民黨的主軸是將新增撥款用作救市，亦將否決預算案視為籌碼，希望政府談判讓步。

16名被告不認罪

案中16名不認罪的被告包括吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、李予信和余慧明；其中吳政亨、何桂藍、鄒家成、林卓廷、梁國雄和余慧明正還押。辯方指，鄭達鴻、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林及李予信，均擬出庭作供。

47人初選案報道一覽

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