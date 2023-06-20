47人初選案︱稱在基本法保障下 鄭達鴻：解散立法會不會造成癱瘓政府

47名民主派被控「串謀顛覆國家政權」罪一案，今日（20日）展開第70天審訊，被告鄭達鴻今日繼續作供指在基本法保障下，即使財政預算案被否決都不會癱瘓政府。他又指自己正式參選後被選舉主任DQ，之後便開始淡出黨務，更在同年底宣布退黨。鄭慨嘆他曾立志當立法會議員，然而成了區議員，並考取實習大律師資格後，其意見仍未獲黨接納，令他感到心灰意冷。

《基本法》已預視即使預算案被否決也不會癱瘓政府

鄭達鴻在辯方資深大律師潘熙主問下供稱，公民黨曾三度向認罪被告戴耀廷問及初選的合法性，當時對方認為「睇唔到有犯法嘅可能」；而他相信戴耀廷的意見，因為對方是法律副教授，並曾研究《基本法》多年。潘熙續問，在2020年7月，鄭達鴻是否認為初選觸犯《港區國安法》？鄭達鴻回應稱「冇認為係違反」，並指運用《基本法》下否決權迫使政府回應「五大訴求」不違反《國安法》。

被問為何得出上述結論，鄭達鴻提到，他在2020年7月初、《國安法》生效後，曾就初選合法性進行資料搜集，期間研究《基本法》有關否決預算案的條文。他指出，《基本法》第50條要求特首在預算案被首次否決後，作出「協商行為」解決有關分歧，有關條文體現行政和立法機關互相制衡。鄭達鴻續稱，《基本法》第51條訂明，若預算案被否決，特首可向立法會申請臨時撥款；而就算立法會拒絕通過臨時撥款，特首可在立法會已解散的情況下，按上一屆財政年度的開支標準，批出「臨時短期撥款」。鄭達鴻認為，《基本法》已預視即使預算案被否決，也不會癱瘓政府。

稱2020年7月認為初選 否決預算案等沒違法

鄭達鴻又指加上6月30日公民黨會議，當中囊括資深大律師、大律師、法律界功能組別議員，連同行政會議成員資深大律師湯家驊7月中受訪時也認為初選及否決預算案合法，故自己認為初選及否決預算案沒有違反《香港國安法》。

及至鄭在初選出線後報名參選，隨後收到選舉主任查詢，被問及否決財案的主張，如何符合擁護基本法及效忠特區的要求。鄭稱他當時回覆了三點：第一，公民黨倡正確使用憲法賦予的權力，屬合情合理合法；第二，公民黨不能揣測政府會否回應五大訴或其他訴求，但認為政府和立法會需要尊重民意；第三，若政府願意回應訴求，公民黨會接受。同年12月，鄭宣布退出公民黨，並在Facebook講及原因。被問及有否其他原因，鄭慨嘆指，成為立法會議員是他的志向，當這個夢想不能實現，他便決定退黨。而且，他努力成為區議員和考取實習大律師資格，希望其意見可得到黨的接納，但一直未能如願，當立法會議員是他認為：「做咗就可以同佢哋企係同一個level ground」的唯一最後願望，鄭直言：「當呢個做法都做唔到嘅時候，我心灰意冷。」

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