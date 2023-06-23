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2023-06-23 18:11:17

47人初選案｜鄭達鴻：《國安法》實施後公民黨曾改政綱　憂予人「縮得咁勁」影響選舉才無公布

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鄭達鴻。(資料圖片)

鄭達鴻。(資料圖片)

47名民主派被控「串謀顛覆國家政權罪」，今(23日)展開第72天審鄭達鴻第六日作供，而在庭上再次觸及公民黨更改政綱後沒公布的原因，他表示，公民黨沒向他透露原因，相信是因為公民黨擔心《國安法》，讓人覺得他們「縮得咁勁」，為了取得選舉入場券，才沒向公眾發布新政綱。

指須爭取「一班最黃或者偏黃嘅選民

鄭達鴻指，在《港區國安法》頒布後，公民黨打算修改政綱，但擔心會讓人覺得他們在《港區國安法》後「縮得咁勁」，影響初選的勝算，而初選要爭取「一班最黃或者偏黃嘅選民為了取得選舉入場券，沒有向公眾發布新政綱。

被問到政綱曾經提及彈劾和罷免時任特首林鄭月娥，鄭達鴻稱「無詳細討」，但一直以來公民黨認為政府應該為社會運動問責，罷免後可以根據《基本法》，成立獨立調查委員會調查反修例事件。

47人初選案報道一覽

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