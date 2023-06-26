47人初選案｜彭卓棋出庭作供 自辯稱曾因推廣大灣區創業被取笑為「大灣棋」 (資料圖片)

47名民主派被控「串謀顛覆國家政權罪」案，今(26日)展開第73天審訊。被告彭卓棋出庭作供。彭供稱，他曾創立香港青年創業聯盟，大灣區是青年人創業選項之一，彭供稱於參選初選期間，曾被嘲為「大灣棋」。另外，彭承認自己屬泛民，2020年5月左右，亦視自己為本土派。

曾花超過6萬港元到內地國家知識產權局

前公民黨成員鄭達鴻今早作供完畢後，輪到彭卓棋出庭自辯。彭指，自己創立「香港青年創業聯盟」 ，推廣大灣區創業，舉辦講座等活動，讓年輕人知道大灣區創業門檻。彭稱，由於創業必定是「商標行先」，「商標係命根」 ，他為了增強說服力，故特意「自己走一次流程」，花超過6萬港元到內地國家知識產權局，就19個商標申請「商標註冊證」。

彭坦言，大灣區創業機遇較香港大，他希望其業務能發展到大灣區，又笑言因為這方面的推廣，而被取笑為「大灣棋」。法官此時問，辯方這系列的問題，是想帶出相關業務某程度依賴政府資助，亦與內地相關，因此被告不是反政府、反中共。被告回應說，他只是想讓法庭更全面知道其心路歷程。

47人初選案報道一覽

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彭卓棋：區議會有很多問題必須經由立法會解決

被問及參選立法會原因時，彭稱，區議會有很多問題必須經由立法會解決，他亦希望推行青年創業，希望在立法會層次上體現。彭指，同樣有意競選立法會的區議員李永財稱，戴耀廷想會見立法會潛在參選人，兩人遂在2020年約3月一同與戴及區諾軒見面，但彭當時尚未表明會參選。