47人初選案｜認「扮黃」實則擁抱大灣區 彭卓棋：當時氣氛要講呢啲先至有機會贏

47名民主派被控「串謀顛覆國家政權罪」案，今(27日)展開第74天審訊，被告彭卓棋繼續作供。自辯時承認，他為了討好選民而「扮黃」，使用劣質東江水和「肢體抗爭」等字眼，實情是他不憎恨內地政府，反而擁抱大灣區機遇。至於政綱形容港府為不義政權，彭指是選舉的誇張手法，「當時氣氛要講呢啲先至有機會贏」。

法官陳慶偉笑言，為何彭卓棋不加入主張大灣區發展的民建聯，「你很適合加入民建聯」（you fit right into DAB），多人發笑起哄。彭回應指，因為當時的選舉氣氛，民建聯會輸。

稱不知「攬炒十步曲」倡議者 認為議員審視議案須合符公義

彭卓棋作供時又提到，在港島區首次協調會議上，戴耀廷提及用權否決預算案是《基本法》賦予的權力，司馬文表示反對，戴則回應指可用可不用，亦指「政府做得唔好就用喇，政府做得好就唔使用喇」，戴在會上沒提及無差別否決預算案。彭指，對於否決預算案的理解一直為「可用可不用」，又引述其政綱指需視乎議案是否合符公義，與「35+」無關，因立法會議員應秉行公義行事，「乜嘢立場都唔緊要」。

彭又指，參與初選前雖聽過「攬炒十步曲」幾個字，但不知倡議者及箇中內容，直至被捕後才看到戴的文章。辯方隨後展示彭的競選單張草稿，寫有「共同協調人民奪權 齊上齊落對抗極權」。彭稱當時委托兼職員工草擬單張，「一䁽到攬炒十部曲，我覺得：關我咩事呢？」但他無過問負責設計的兼職同事，只要求刪去這部份。法官李運騰質疑，彭要求修改單張內容前，是否需通知他的參選團隊？彭說沒有，因為該單張「好早期已經foul咗」，最終版本已刪除「攬炒十部曲」的部份。

重組警隊等字眼只是選舉語言

法官李運騰留意到，彭的參選政綱表明：「35+是選舉主軸，議會攬炒迫使政府回應五大訴求，這是沒有妥協的空間。」彭解釋，他在選舉前期曾打算在宣傳單張列出其創業及服務社區的內容，但他說：「慢慢感受到社會氣氛，係冇人理嘅。」他亦意會到他忽略了初選的目標群眾是「最黃嘅一群」，所以他在單張上使用了許多激進的選舉語言，承認：「用咗一個今日睇翻唔係好好嘅選舉策略。」

彭補充說，他的政綱亦有提到其初心——即重振香港品牌、推行19年免費教育和英語教育等，都是他「真誠相信真心去做」；至於「從一而終的抗爭派」和「重組警隊」這兩點，則只是選舉語言。法官陳慶偉問，彭有否想過要兌現政綱的承諾？彭形容，這些選舉語言只是「賣點」，僅用以修飾政綱，這個選舉策略導致他最終大敗。

而為了應對《港區國安法》生效，彭卓棋稱曾與團隊成員撕毁初選政綱，意味放棄所有主張，避免違法風險。彭亦致電民主動力職員，要求將政綱下架。彭稱曾在街站派發已撕爛的單張，接獲市民詢問「點解係爛嘅？」，他回應已放棄原本的政綱。

47人初選案報道一覽

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