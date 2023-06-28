47人初選案｜稱有讀國安法條文但不明內容 彭卓棋：以為刪政綱已安全

47名民主派被控「串謀顛覆國家政權罪」案，今(28日)展開第75天審訊，被告彭卓棋繼續作供，他稱《香港國安法》實施後放棄了所有政綱，當時撕毀原有傳單，確認票站移除政綱等，自言為守法「基本上我已經做盡咗㗎喇」。彭卓棋又坦言曾細閱《香港國安法》條文「但我唔明」，又稱「我以為自己好安全⋯⋯我唔覺得我會係犯法嘅人喇」。

彭卓棋又指，在整個初選期間，沒知悉「35+」是有關無差別否決預算案，他又指，後來再看《墨落無悔》聲明，亦沒提及無差別否決一事。

彭卓棋：葉劉也曾說初選不違法

法官李運騰問，彭稱已放棄政綱，仍想以新傳單獲取選民支持？彭指，雖然他已無政綱，但當時仍想做立法會議員，所以沒有想過退選。彭又指，他當時不知道「咩叫犯法，咩叫唔犯法」，只能確保自己不違法，他又提到葉劉淑儀曾稱初選不違法，彭說：「或者我嗰刻真係認為自己好安全。」；法官陳仲衡問，彭曾否看過國安法條文？彭稱有，惟他並不明白。李官質疑，彭不明白法例，但又覺得安全？彭回答，因他已放棄政綱，是在「空洞的情況」下參選，所以自覺安全。

稱《墨落無悔》沒提無差別否決

彭卓棋否認初選期間知悉「35+」關乎無差別否決財案或任何人有意當選後無差別否決財案，而自己事後細閱《墨落無悔》聲明內文時，也不見有「無差別」字眼。李官跟進指不要執著於字眼，應理解其概念，如否決財案以達到目的包括五大訴求等，彭卓棋答道沒有聽過。法官陳慶偉反駁彭卓棋單張卻曾提及，反問理念屬其原創？彭卓棋即回答指當時有許多人提及否決財案以爭取五大訴求。法官陳慶偉複述戴耀廷也曾於協調會議講及，彭卓棋同意，解釋早前答案出於「問我無差別呢個概念」。法官陳慶偉反駁「無差別」於公訴書中才首次出現，此前均未任何文件提及，叫彭卓棋不要玩弄文字，法官陳仲衡和應指應集中在「無差別」概念上。彭卓棋同意戴耀廷也曾於協調會議講及，而自己說法則談及「公義唔公義問題」。

47人初選案報道一覽

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