47人初選案｜何啟明開始作供 形容民協為溫和民生民主派政黨

47名民主派被控「串謀顛覆國家政權罪」案，今（3日）展開第76天審訊，被告何啟明開始作供。何啟明形容民協為「溫和、民生嘅民主派政黨」，與自己立場一致。他引用2020年2月29日民協會議紀錄時，法官特別指出當中使用「武漢肺炎」字眼，問及其可有貶義。何啟明解釋當時正值疫情之初，「仍然有好多人用緊武漢肺炎呢個字」，無意貶損。

《國安法》指定法官質疑民協會議紀錄提及「立埸是反對通過財案」

何啟明今日在庭上交代自己生於1988年，畢業於城市大學社會科學學士，現年34歲，現職民協社區幹事，同時正於中國神學研究院修讀基督教研究碩士。何啟明回想自己2013年受僱於民協任職員，「因為想參與多啲地區服務、關注多啲基層民生工作」，因此於2015年入黨，同年11月當選深水埗區議員，翌年成為民協副主席，直到2021年3月請辭，而自己2019年於區議會選舉中連任，2021年7月離任，期間曾與政府官員合作，關係良好，包括成功爭取將西九龍法院外原有長沙灣屠房改建成公屋。

何啟明憶述2020年2月29日從民協黨團會議中首次得悉民主派考慮舉辦初選，惟忘記出自何人之口，不排除時任深水埗區議會主席楊彧曾有所聽聞而向其透露，然而會上再無談及初選，會議中另提及關注綜援低收入聯盟工作，民協為聯盟成員之一。《國安法》指定法官李運騰指出會議紀錄當中提及「立場是反對通過財政預算案」，何啟明澄清當中指2020年財案，與「35+」無關。李官又特別指出會議紀錄中使用「武漢肺炎」字眼，問及其可有貶義，何啟明解釋當時為疫情之初，「仍然有好多人用緊武漢肺炎呢個字」，無意貶損。法官陳慶偉根據會議紀錄主動問到當時民主動力是否已參與協調或立法會選舉籌備工作，何啟明指負責同事並無出席匯報。

47人初選案報道一覽

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