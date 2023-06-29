47人初選案｜彭卓棋完成作供 料何啟明下周開始作供

47名民主派被控「串謀顛覆國家政權罪」案，今(28日)展開第75天審訊，被告彭卓棋第四日作供，控方引述，彭卓棋在初選論壇說「昂首拒默沉，吶喊聲響透」，是歌曲《願榮光歸香港》歌詞。法官李運騰聞言表示「我從未聽過這首歌」，質疑與本案有何關係？控方解釋歌曲和反修例示威相關，惟法官陳慶偉直言法庭並不感興趣，控方沒再就此提問。此外，彭卓棋今日亦完成作供，料下一名被告何啟明將於下周開始作供。

控方指彭曾引《願榮光》歌詞宣傳 官：法庭無意了解

彭在控方盤問下表示，有人發起《墨落無悔》聲明書時，彭的團隊同事有問他要否簽署，彭瞥見梁晃維已聯署。彭稱記得梁有出席港島協調會議，故認為他是潛在初選參加者，彭遂簽署，其後才得知梁是聲明發起人之一。周天行播放選舉論壇片段，當中梁晃維解釋到發起聲明的緣起，周天行指彭卓棋當時有份出席論壇，必然會知悉聲明內容，彭卓棋否認，並指事前未就聲明作準備。

控方引述彭卓棋在初選論壇說「昂首拒默沉，吶喊聲響透」，是歌曲《願榮光歸香港》歌詞。法官李運騰聞言表示「我從未聽過這首歌」，質疑與本案有何關係？控方解釋歌曲和反修例示威相關，惟法官陳慶偉直言法庭並不感興趣，控方沒再就此提問。李官再指論壇上彭卓棋發言指不惜於議會中肢體抗爭，問及彭卓棋如何可以在不使用暴力的合法情況下作肢體抗爭，彭卓棋回應指「當時冇深究呢個字具體點做⋯⋯呢個係當時幾流行嘅說法」，僅為選舉語言，更直認自己也不知所云，「呢個係唔啱但真係我當時情況」。

稱發布撕毀單張相證明放棄政綱 彭卓棋：明眼人都知我哋縮咗

周天行展示彭卓棋團隊3人握拳手持爛單張的instagram 帖文，李官指內文並無明言放棄政綱，彭卓棋認為自己於街站派發撕毀政綱及移除民主動力平台上的政綱已足以示意。法官陳慶偉反問帖文既無附文註解可自行演繹其含意，例如相中只有3名男子，顯示其團隊已撇除了女性候選人，又或者團隊名單已減省至3名成員，難以表達為免干犯《香港國安法》而放棄政綱，彭卓棋猶豫一番後指「其實post一張爛嘅嘢出來，明眼人都知我哋縮咗㗎喇」。彭卓棋最後否認爭取立法會過半目的在無差別否決財案，逼使政府回應五大訴求或有意顛覆政權，反駁「初選期間我都繼續搞大灣區商標，噉樣係矛盾嘅」。

法官陳慶偉特別留意到彭卓棋被捕當日照片顯示，其議員辦事處外仍設有連儂牆，法官陳慶偉問到初選慘敗後，彭卓棋毋需再使用選舉語言討好選民，而且即使使用選舉語言也無法影響選民，彭卓棋終可重拾真我，何故仍於議辦外保留連儂牆？彭卓棋答「冇特別意思點解唔拎走」，覆問下認為連儂牆上沒有任何事物違反《香港國安法》。

47人初選案報道一覽

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