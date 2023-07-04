47人初選案｜稱五大訴求非初選目標 何啟明：若民主派立會過半可制衡政府

47名民主派被控「串謀顛覆國家政權罪」案，今（4日）展開第77天審訊，被告何啟明繼續作供。你供稱，以其解理初選目標是爭取立會過半，五大訴求非初選目標。何認為，民主派取得過半議席後可制衡政府，從而磋商實現訴求。

官質疑不自行出聲明交代立場 何：我唔覺得有需要澄清

何啟明昨日談及《墨落無悔》聲明時，表明不會運用權力否決財政預算案，今主動補充證供指不會運用否決財案的權力逼使特首回應五大訴求，然而現實上無論政府是否回應五大訴求，「我哋都要就住財政預算案做一個表態」，自言一旦當選立法會，「我就會就住財政預算案內容同民協做商討再作決定」。

法官質疑其何不自行發出另一份聲明交代立場，何啟明坦言「我有我嘅理解，我又明白民協支持者會明白我嘅理解，所以我唔覺得有需要澄清，事後我真係贏到初選」。

辯方：施德來立場並不代表民協

代表何啟明的代表大律師阮偉明指出，同屬民協的施德來在九東選舉論壇的發言。李官讀出施的發言，包括進入立法會後應：「要否決預算案，否決所有政府議案，攬炒呢個政府。」

何啟明稱，在九東的選舉論壇後，有同事把施的說法撮要告知他。何強調這只是施的個人看法，不代表何和民協。對於施稱要兩次否決預算案，何並不支持此說法。他事後亦沒有和施討論此事，因他當時忙於初選選舉工作，亦認為民協支持者可以分辨到他和施。何又稱，民協支持者了解民協的往績，知道屬什麼政黨，不會因為一個人一句半句說話，就話：「呢個人、呢個黨」。法官陳仲衡問，何的立場是否代表民協正統立場，何說民協支持者會明白和支持的何立場，又說：「好難話邊個較傳統。」

47人初選案報道一覽

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