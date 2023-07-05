47人初選案｜稱戴耀廷想推「攬炒十步」 何啟明：不信他對積極運用的解釋 （資料圖片）

47名民主派被控「串謀顛覆國家政權罪」案，今（5日）展開第78天審訊，被告何啟明繼續作供。就否決權字眼，何稱自己理解「會積極運用」比「會運用」更為積極。他又稱，對於戴耀廷在九西協調會議上解釋，「積極運用」否決權是「可用可不用」，他不會認同，又稱「因為佢本身就諗住攬炒十步曲，所以我唔相信佢嘅解釋。」

會否否決財政預算案視乎具體內容

庭上展示何啟明的Facebook一則貼文，內容提及「警暴橫行」、揚言「否決對犯罪組織的一切撥款，從來都不是策略問題，而是立場問題」。何啟明今解釋說，他只是不同意額外增加撥款給警隊，例如去買水炮車，至於否決財政預算案與否，則視乎具體內容，但強調即使否決財案，政府也可申請臨時撥款，警隊日常運作不受影響。

另外，控方問及初選協調會議情況。何啟明坦言，認為戴耀廷有意圖實現《真攬炒十步》文章內容，覺得對方說可用可不用權力，包括否決財政預算案來爭取訴求，屬不誠實的講法。何承認無差別否決財案嚴重影響民生。由於民協是重視民生的政黨，故不會隨便否決財案。法官問這將是民協賣點，抑或會受攻擊的弱點。何說確有想過這問題，認為兩者皆有可能，重申自己不同意「攬炒」政府。

稱施德來言論不代表民協 何啟明：當時冇諗過會咁大鑊

控方盤問時指民協對否決財案一事不抱任何立場，何啟明否認指民協是對《墨落無悔》不抱任何立場，其他成員對自己理解沒有異議，而民協則重視民生，每每會視乎財案內容再討論決定，故此前未就否決財案逼使政府回應五大訴求一事討論並不奇怪。

何啟明交代未曾與施德來討論不欲動用否決權，施德來在九龍東論壇發言「因為今日嘅中共，我哋無討論嘅空間、無談判嘅餘地，只有抗爭到底，入到議會裏面，我哋大家都要否決財政預算案，大家都要否決政府所有嘅議案，同呢個政府抗爭到底，攬炒呢個政府」、「我哋一定會兩次否決財政預算案，否決政府嘅撥款」，何啟明表明言論不代表民協，亦不同意其言論。李官問一旦二人一同當選，財案投票取向卻迴異，何啟明答因此對其言論感到驚訝，法官陳慶偉形容情況猶如兩個愛人難取捨（torn between two lovers）。何啟明續指事前不知其發言內容，然而事後忙於選舉未有查問了解，加上「當時冇諗過會咁大鑊㗎嘛」

47人初選案報道一覽

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