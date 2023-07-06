47人初選案｜劉偉聰開始作供 稱若不參加初選其他人會視他為「鬼」

47名民主派被控「串謀顛覆國家政權罪」案，今（6日）展開第79天審訊，被告之一、獲准保釋的前深水埗區議員、大律師劉偉聰首日出庭自辯。他沒律師代表，坦言不支持五大訴求，又覺得初選其實含不民主成份，但考慮到不參加或會被視作「鬼」，最後決定參與。後來他發現自己的名字無故出現在《墨落無悔》聲明，但為免別人知道自己不支持五大訴求，故沒發聲明澄清，否則猶如選舉自殺。

劉偉聰供述個人背景 曾加入皇家香港警察

劉偉聰今日首度作供，他在庭上講述自己個人背景，他現55歲、沒案底，並希望可以一直維持沒案底。他1993年於港大畢業，其後修讀法學專業證書（PCLL）。劉又指，他曾加入皇家香港警察，但其後因獲得AO的有條件取錄而辭職，但因為他三級榮譽畢業，故終無法入職。其後曾到自由黨任演講辭寫手。另他於1995年成為執業大律師，其後於英國倫敦政治經濟學院修讀政治哲學博士課程。

劉曾於2010至2012年曾任暫委裁判官。2020年2月，他在友人鼓勵下，開始考慮出選來屆立法會選舉。至2020年4月，上訴庭駁回2016年旺角衝突案的被告盧健民上訴。在該案中，劉正是盧健民的代表大律師。劉指出，他認為現時非法集結及暴動罪的控罪過於籠統，上訴庭的判決增加了他出選的決心，他欲入立會提出修訂法例。

劉偉聰：沒簽署亦沒授權他人在《墨落無悔》聲明加自己名字

就着初選，劉偉聰表示，起初他不打算參與，因為他認為初選有不民主成份，加上他自己取態較溫和，自言勝算較激進派低。不過，之後有友人向他說，如果不參加初選，可能被人批評不投入參選，甚至當他是「鬼」。他的想法因此有所改變，最終決定參加初選。對於黃子悅Facebook上所貼的《墨落無悔》聲明中，列出了他的名字，劉強調他不同意、也從沒簽署或授權他人簽署聲明，他至今仍不知道名字出現在貼文的原因。

47人初選案報道一覽

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