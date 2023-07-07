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2023-07-07 17:00:05

47人初選案｜自稱非抗爭派 劉偉聰：自己不會稱「法治已死」

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47人初選案｜自稱非抗爭派 劉偉聰：自己不會稱「法治已死」。(資料圖片)

47名民主派被控「串謀顛覆國家政權罪」案，今（7日）展開第80天審訊，被告之一、獲准保釋的前深水埗區議員、大律師劉偉聰繼續出庭自辯。劉偉聰直指論壇筆記中準備回應指「法治已死」，然而自己從來不出此言，與自己立場相矛盾，論壇上更曾指「法治係唔會死」，可見準備筆記之人不熟悉自己，他也不會視自己為抗爭派。

劉透露自己從不用WhatsApp，法官質疑既然初選群組訊息是經WhatsApp發佈，為何他不下載程式，又說其說法是個好用的開脫辯解。

稱只從助理得知初選共識  如會用電子及實體選票

劉偉聰憶述獲助手提醒要遞交初選提名表格，閱畢全部條款後便簽署作實，惟不記得具體何時簽署，只知根據2020年6月18日簽署日期相信在此之前。劉偉聰解釋「我確認支持和認同由戴耀廷及區諾軒主導之協調會議共識，包括『民主派35+公民投票計劃』及其目標」中，根據助手查詢民主動力所得，「共識」即九龍西4席目標議席、初選後定奪出選名單數目、電子實體票並用以及需協助物色票站，劉偉聰認為物色票站一事略為奇怪，惟滿意上述回應，強調全不知悉有何綑綁當選人行為的內容。劉偉聰再指當時首次聽聞「民主派35+公民投票計劃」以為是初選的正式名稱，至於目標則一直理解為以初選選出最具競爭力的參選人，配合策略投票，增加立法會過半機會。

劉：當時流行「鬥黃」自己在大眾眼中不算「好黃」

法官陳慶偉指戴耀廷於協調會議中，主要談及運用否決權否決財案，問及劉偉聰當時可有跟進。劉偉聰否認指，從不認為會上提及綑綁當選人行為，故非自己關注之一，認為與陳慶偉理解有異。陳慶偉追問4點共識中僅目標議席為關鍵項目，當時各區經歷如此多風波後也只得1項共識，不覺得奇怪嗎？劉偉聰反駁指當時自己對其他地區事情一概不知，所以從來不覺得奇怪。法官陳仲衡又問到劉偉聰當時知否九龍西有多少次協調會議，有否向組織者查問，或向他人查問會議共識？劉偉聰再反駁當時自己根本不知道之後再有協調會議，全不知情，故沒有理由查問他人有何共識。

劉偉聰坦言，雖曾細讀初選對手單張，惟並不視之為敵人，不會刻意部署如何於論壇上攻擊對方。陳慶偉問到其是否不在乎贏出初選，劉偉聰務實分析，當時認為張崑陽會成為大贏家，其次為岑子杰及毛孟靜，最後一席將會落入地區工作非常努力的何啟明手中，自己頂多爭奪第4席，因為當時流行「鬥黃」，而自己於大眾眼中並不算「好黃」，勝算不大，結果一如所料排行第5。

收到警方文件才知筆記內有寫法治已死

此外，在劉的區議員辦公室搜出一份聲稱為選舉論壇準備的筆記。筆記包括會對各出席的參選人的問題，包括問黃碧雲為何不簽初選立場確認書。劉稱該筆記非由他製作，當時沒有使用它。法官李運騰指，劉在論壇中曾稱「法治係唔會死」，筆記中卻有「法治已死」，劉強調他不會稱「法治已死」，又多番強調和筆記無關，不知由何人製作，他亦是收到警方文件，才得知該份筆記。

47人初選案報道一覽

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