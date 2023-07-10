47人初選案｜施德來開始作供 稱民協宗旨「擁護中國主權 落實一國兩制」

47名民主派被控「串謀顛覆國家政權罪」案，今（10日）展開第81天審訊，被告之一、施德來開始作供，他在庭上接受辯方盤問，他指自己2005年加入民協，民協的宗旨是擁護中國主權，落實一國兩制，促進民主及服務基層，宗旨一直沒有改變過。

施德來又承認，無預期勝出初選，其參加目的之一是為了增加知名度，改善民協形象。由於當時選舉議題及氣氛都較政治化，故自己都「企得硬咗」。他又認為，《基本法》無寫明議員否決財政預算案的原因，必然要與財案內容有關，而爭取五大訴求是恰當原因去否決財案

施德來稱指選舉議題政治化 自己都「企得硬咗」

施德來供稱，每次選舉都是一次宣傳機會，用以宣傳自己及政黨，同時為未來部署。他坦承，民協有其缺點，有部分人批評民協「感覺騎牆、弱勢」。施指，九龍東選區民主派議席一向較少，他知道基本上勝算不大，但為了改善民協形象，增加知名度，故仍選擇參加初選及立會選舉。法官質疑，如果施沒有預期自己勝出，那便毋須用選舉語言爭取勝出。施回應道，初選期間議題較政治化，講民生議題難受關注，傳媒不會報道。他於是做了調整，選舉發言和部署都較強硬，以增加曝光率，又透露自己只用了7萬港元經費。

庭上展示施德來初選橫額，上面寫着「爭取設立失業援助金」、「民生要反抗 奪回自主權」、「拉闊民主派光譜 同創35+奇迹」、「迫使政府」等字眼。施指出，民協跟他都重視民生，而民協一直支持民主派辦初選。他希望民主派取得過半議席，以增加議價能力，並透過與政府磋商，爭取落實失業援助金。他強調，用上「反抗」、「迫使」等較強烈的字眼，是出於選舉需要。施重申，以他理解，所謂「積極運用」運用權力，並無綑綁一定要使用。

47人初選案報道一覽

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