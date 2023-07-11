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2023-07-11 18:20:33

47人初選案｜指基本法賦予立法會否決權 施德來：是解決社會分歧的機制

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民主派「35+」初選案，高院再批准施德來的保釋。(資料圖片)

47人初選案｜施德來開始作供 稱民協宗旨「擁護中國主權 落實一國兩制」。(資料圖片)

47名民主派被控「串謀顛覆國家政權罪」案，今（11日）展開第82天審訊，施德來繼續作供。他指自己在2020年3月看過時任人大常委譚耀宗，在訪問中稱《基本法》指若立法會否決財政預算案，行政長官可以解散立法會。條文起草原意是由選民作抉擇，是特首做得不好，還是立法會留難特首，而戴耀廷亦在其他文章中，提到否決財政預算案後，政府仍可維持運作。

施德來認為，立法會否決權是解決社會分歧的機制及立法會的憲制權力，繼而簽署了墨落無悔聲明。對九龍東協調會議文件亦沒有反對，認為文件是要政府回應五大訴求的談判籌碼。

政綱放《墨落無悔》內容  施德來：突顯在爭取「五大訴求」上進取形象

施德來又表示，他將抗爭派「墨落無悔」聲明書的圖片放在政綱內，是想在自己在民主議題的形象顯得「進取一啲」。施德來提及，民協常被批評為左搖右擺，當2020年6月的「政治浪潮」湧起，民協的定位難以取得民主派選民的支持，所以他在初選論壇刻意營造激進的形象，希望引起公眾關注。

「墨落無悔」聲明表示各人會運用基本法賦予立法會的權力，包括否決預算案，以及遵從初選機制。施德來今午供稱，當時獲民協同事告知「墨落」聲明，他留意到社交媒體反應較大，所以發帖稱自己已經簽聲明，透過政治議題引起關注。施提到，坊間有人批評傳統民主派「輸打贏要」，即使初選落敗都會出選，是他簽聲明的其中一個「推力」。

施德來：無諗過真係否決財政預算案

施德來表示，期望當民主派取得過半議席之後，一方面林鄭月娥會回應五大訴求，從而紓緩政府和市民之間的矛盾，另方面可以有利推動民生政策，包括推行失業援助金。施直言自己只當否決財政預算案為籌碼、談判策略，「無諗過真係否決」。法官質疑，初選由頭到尾重點非關民生，而是政治，初選協調會議亦無談民生事宜，施德來說，無論是五大訴求或民生議題，他都會跟政府「傾」。

47名民主派被控「串謀顛覆國家政權罪」案，今（10日）展開第81天審訊，被告之一、施德來開始作供，他在庭上接受辯方盤問，他指自己2005年加入民協，民協的宗旨是擁護中國主權，落實一國兩制，促進民主及服務基層，宗旨一直沒有改變過。

施德來又承認，無預期勝出初選，其參加目的之一是為了增加知名度，改善民協形象。由於當時選舉議題及氣氛都較政治化，故自己都「企得硬咗」。他又認為，《基本法》無寫明議員否決財政預算案的原因，必然要與財案內容有關，而爭取五大訴求是恰當原因去否決財案

施德來稱指選舉議題政治化  自己都「企得硬咗」

施德來供稱，每次選舉都是一次宣傳機會，用以宣傳自己及政黨，同時為未來部署。他坦承，民協有其缺點，有部分人批評民協「感覺騎牆、弱勢」。施指，九龍東選區民主派議席一向較少，他知道基本上勝算不大，但為了改善民協形象，增加知名度，故仍選擇參加初選及立會選舉。法官質疑，如果施沒有預期自己勝出，那便毋須用選舉語言爭取勝出。施回應道，初選期間議題較政治化，講民生議題難受關注，傳媒不會報道。他於是做了調整，選舉發言和部署都較強硬，以增加曝光率，又透露自己只用了7萬港元經費。

庭上展示施德來初選橫額，上面寫着「爭取設立失業援助金」、「民生要反抗 奪回自主權」、「拉闊民主派光譜 同創35+奇迹」、「迫使政府」等字眼。施指出，民協跟他都重視民生，而民協一直支持民主派辦初選。他希望民主派取得過半議席，以增加議價能力，並透過與政府磋商，爭取落實失業援助金。他強調，用上「反抗」、「迫使」等較強烈的字眼，是出於選舉需要。施重申，以他理解，所謂「積極運用」運用權力，並無綑綁一定要使用。

47人初選案報道一覽

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