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2023-07-12 18:29:02

47人初選案｜稱宣傳單張提「中共極權打壓」屬口號 施德來：否決預算案只是談判籌碼

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民主派「35+」初選案，高院再批准施德來的保釋。(資料圖片)

47人初選案｜施德來開始作供 稱民協宗旨「擁護中國主權 落實一國兩制」。(資料圖片)

47名民主派被控「串謀顛覆國家政權罪」案，今（12日）展開第83天審訊，施德來繼續作供。施指一直視否決預算案的權力為談判籌碼，不會使用；其選舉單張提及「中共極權打壓」屬口號，以演繹《國安法》予人本港的民主和言論空間收窄了的感覺。

他又指聲稱要否決所有議案，惟言論不實。施德來解釋「如果呢個場合講有得傾、有得談判、有得慢慢去磋商，以當刻社會氣氛、民主派支持者對政府嘅不滿，如果我咁講不單止係自己政治自殺，亦都係難以令民協繼續維持落去，因為當時民主派支持者即使基層、最溫和市民都對政府有不滿，我嘅表現都要接近民情」。

施：若在論壇講及民生議題將不獲關注

施德來說，在出席選舉論壇前曾分析其他參選對手，並有準備發言方向和重點。由於初選是集中討論政治議題，若他講及民生議題，將不獲關注，因此他計劃在論壇表示以否決預算案，爭取五大訴求。此外，國安法、DQ(取消參選資格)和「攬炒」等都是當時熱門的政治詞語，他亦準備在論壇中使用，以顯示自己和民協較進取。

他續指，民協一向被指取態保守，在論壇中有主持甚至以「怯」形容民協，他想在論壇改善民協的形象。而民協重視協商，被指為「又傾又砌」，他在論壇時否認。由於民主黨和民協的票源相近，所以當時亦想向民主黨的胡志偉發問。

否認想攻擊中央   強調無顛覆國家的意圖

庭上亦播放施於2020年6月在Facebook播放的影片「區政好書」，當中他稱：「在制度內同中共角力，爭取最大自治空間。」施強調反對香港獨立，一國兩制和高度自治是他一貫的信念，不想變成「一國一制」，在制度內角力也是指一國兩制內。李官問，他是否想攻擊中央政府，以提升自己的知名度，他否認，並指非攻擊中央政府，但指中央政府以直接方式頒布國安法並在港實施，港人擔心民主等空間收窄，他表達此擔憂時，用了誇張的形容。

施德來於國安法頒佈後，收到戴耀廷的訊息，戴認為否決預算案沒有違反國安法。施亦審視他論壇上的發言。由於他相信否決預算案屬《基本法》賦予的權力，不認為屬嚴重干擾阻撓破壞香港特區政權機關依法履行職能。施稱他看不到戴有顛覆國家的意圖，他自己亦沒有此想法。

47人初選案報道一覽

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