47人初選案｜施德來完成作供 何桂藍下周一開始作供

47名民主派被控「串謀顛覆國家政權罪」案，今（13日）展開第84天審訊，施德來作供時指，在選舉論壇提及「攬炒」這個字詞，並不是戴耀廷「獨家」，不肯定他和對方的定義是否相同。施表示他對「攬炒」定義源於《基本法》條文，若民主派否決財案，時任行政長官林鄭月娥解散立會後辭職，立會議員失去議席，而林鄭則失去職位。法官陳慶偉關注，施德來在論壇的言論或涉及共同串謀者原則的言行，陳官表示目前純粹提出問題，讓控辯雙方考慮。施德來完成作供，下周一續審，另一被告何桂藍將開始作供。

官質疑施同意簽署「墨落無悔」即公開承諾同意受聲明約束

控方盤問下，施德來交代簽署〈墨落無悔〉聲明前，留意到當中用「會運用」字眼，與九龍東協調機制協議中使用「會積極運用」不同，用字較肯定，然而只有何啟明曾在黨團WhatsApp 群組中簡單說明其理解，指「包括」字眼不代表一定包含的意思，自己看法不同也沒有明言，雙方之間沒有互相交流或表態會簽署聲明。施德來回想6月10日當晚或翌日，2人各自經民協同事回覆聲明發起人會聯署聲明，沒有想過兩者取態不同會令情況尷尬。

施德來原認為聲明對候選人沒有約束力，「冇綑綁性嘅意思」，目的只在推動候選人就當中2點內容表態，尤其是當選人參選，落選人停止選舉工程一點上「當時感覺呢個壓力更加大㖭」，經《香港國安法》指定法官李運騰追問後施德來同意簽署人公開承諾同意受聲明約束。施德來否認聲明反映初選參選人共識，同意李官指出於受壓下簽署聲明表態，不過取態不會如此明確，亦認同聲明目的在騎劫其他候選人，內容更甚於協調共識，惟施德來否認簽署聲明即同意被騎劫，重申如需就財政預算案表決時，會視乎財案內容跟從民協決定。

選舉論壇表明會兩次否決財案 只為顯得進取

施德來供稱，在選舉論壇表明會兩次否決財案，只為了顯得進取，實情不會否決。陳官問他是否擔心失去原有選票？施認為這屬選情評估。陳官追問，是估計「賺多過蝕」？施提到視乎民情及對政府不滿，他相信港人理性看待財案投票，因為財案對港人重要。李官聞言稱若港人理性的話，施為何要用政治語言？施回應指，因應當時當刻和選舉需要而表現進取，冀在民主派獲得較大的「餅」，例如民主黨胡志偉的選票。

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