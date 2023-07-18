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2023-07-18 17:30:29

47人初選案｜何桂藍開始作供 稱個人理解「攬炒」是種精神

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47人初選案｜何桂藍開始作供 稱個人理解「攬炒」是種精神 (資料圖片)

47人初選案｜何桂藍開始作供 稱個人理解「攬炒」是種精神 (資料圖片)

47名民主派被控「串謀顛覆國家政權罪」案，今（18日）展開第85天審訊，有「立場姐姐」之稱的何桂藍開始作供。被問到對於「攬炒」的理解，何桂藍認為「攬炒」是一種精神，「就係明知自己係會承受好大嘅代價，簡單嚟講就係會炒埋自己啦，都要堅持去做自己認為應該要做嘅嘢。」。

何桂藍又提及，自己曾在北京清華大學讀書4年，觀察到在國內頂尖大學讀書的同學，都是一考進後便想著要出國，覺得很可悲，又強調她對中國及中國政府並無怨恨，但了解社會上有不公義的事，對仍然抗爭的人有一份關懷。及至她回港當了記者，認為要梳理政治上的爭拗很重要，並已打算做至坐監。

對中國政治的認識來自微博

被告何桂藍今出庭自辯，由其代表大律師Trevor Beel主問。何桂藍作供時透露，她2008至2012年在北京清華大學讀書，主修外國語文及文學系。她稱因清大想收港澳台學生，會降低要求，並有獎學金。當時亦要修讀「毛鄧三」，即鄧小平及三個代表等政治課程，但她否認因而對中國政治制度有理解，因同學們都可「出貓」過關。何又稱，她對中國政治的認識，主要來自微博，而她在北京時，亦是中國公民發展最蓬勃的時候。

她又被到對於內地有沒有不滿？何桂藍說「咁我有好多唔同嘅觀察啦…咁如果喺我生活嗰個圈子，咁我係處於全中國最好嘅一間大學啦，但係我身邊有八九成嘅人呢，都係一入學呢就準備去美國讀 grad school 㗎喇，咁呢一個地方如果所有最叻嘅人都仆住要走，咁我覺得好 pathetic（可悲）囉。但另一方面呢，我喺微博或者喺北京民間所見到嘅嘢，完全係另一回事。」她續稱，對中華人民共和國是無怨恨的，但都了解到上面有非常多不公義的情況，所以會形容是有理有據的批評。

指戴耀廷立會過半創見「癡線」

被問到是否同意趙家賢形容戴耀廷激進，何認為是相反。何指於2014年後，激進派認為戴太溫和，攻擊甚至唾棄他。何形容，戴的支持者為網台「D100」聽眾，即中年和畏懼暴力，但很投入社區。對於戴提倡2016年立會過半、在社運低迷時豪言填滿「白區」，她認為戴的該等創見很「癡線」。何稱，當政府在2019年10月宣布撤回《逃犯條例》後，出現「五大訴求 缺一不可」的說法，何認為示威者真正的意思是運動不應就此完結。何稱，及後出現一些解散警隊等新訴求，「林鄭下台」則一直「彈出彈入」，唯一沒變的訴求是雙普選。

大律師Trevor Beel問及何在2020年提及「攬炒」的意思，何認為「攬炒」是種精神，「明知自己承受好大代價，簡單嚟講係會炒埋自己」，仍堅持自己認為應做的事。至於對家會如何被「炒」，何認為是北京及香港政權會失去對香港的控制。何指，大家認為社運一定要訴求明確，即「達到就達到，達唔到就輸」，但她認為很少社運可達到最初的訴求，而在運動過程中所打開的空間才是真正的建樹。大律師Trevor Beel另就戴耀廷在2020年4月發表《真攬炒十步 這是香港宿命》一文發問，何指不同意戴的論調「好似宿命論咁」，直言十步不一定如戴預期般發生。

47人初選案報道一覽

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