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2023-07-19 16:57:41

47人初選案｜稱反修例運動演化成民主運動 何桂藍：立法會選舉係一個必需要行嘅路

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47人初選案｜稱反修例運動演化成民主運動 何桂藍：立法會選舉係一個必需要行嘅路 (資料圖片)

47名民主派被控「串謀顛覆國家政權罪」案，今（19日）展開第86天審訊，有「立場姐姐」之稱的何桂藍繼續作供。她表示，2019年的反修例運動越演越烈，隨後演化成民主運動，所以如果要為運動取授權，立法會選舉則是一個必需要行的路，「因為立法會選舉去投票，係成本最低，最多人可以參與到嘅，所以如果我哋要為個運動攞個 mandate（授權），立法會選舉係一個必需要行嘅路。」。

另外，何又稱，她在2019年的社會運動後，不想再做記者，但想運動延續下去，便想到參與初選，把這場社會運動的精神帶入選舉，強調只是帶入選舉而非議會，因她無預期會進入議會。

自認是「抗爭派」   指「抗爭派」可與政府談判

何桂藍在庭上承認自己屬「抗爭派」，她指這個派別在2020年5月後才出現，該派有4個特點，包括：

  1. 該派的人必須承認，2020年的立法會無法落實政策倡議，故他們不會向選民承諾：「你選我入去，我會做啲乜」
  2. 該派的人不會因擔心被DQ而不做認為屬合理的事
  3. 會盡責審議每項議案
  4. 可以和政府談判。

雖然是「抗爭派」，但她否認其選民比較「黃」，並認為應是相反，她透露曾在連登討論區被稱為「OMDB 2.0」，即是「over my dead body，啫係楊岳橋」，亦有人稱她為「小麗老母2.0」，何解釋，這稱呼是指有「小麗老師」之稱的劉小麗。法官李運騰便問，當時有人覺得她似楊岳橋，亦有人覺得似劉小麗？何桂藍說：「唔係評論佢兩位。」但她覺當時在連登被恨批，但初選時她卻在被視為本土派票倉的將軍澳取得不少選票，故認為無法道出投票給她的26,000人是誰，只能旁敲側擊地估計。

同意35+為大殺傷力憲制武器

大律師Trevor Beel主問下引述戴耀廷曾形容民主派過半為「大殺傷力憲制武器」，何桂藍同意其為憲制武器，但「幾百萬人反對中央呢樣嘢，對中央係好大殺傷力呢個前提下，我同意民主派35+係大殺傷力憲制武器，其他咩打仗嗰啲我就唔同意喇」。何桂藍解釋「憲制武器」概念常見，某些政制內權力之間具制衡關係，如果行政立法司法機關「彼此冇實質阻止到佢、逼佢改變路線，稱唔上制衡」，於其他國家中彈劾、不信任票或否決財政預算案也會被稱之為憲制武器，有機會引發憲制危機。

何桂藍續指香港行政長官並非民選，而是來自北京欽點，代表北京意見，然而民選立法會代表香港人，若數百萬港人不同意的時候，或造成憲政危機。何桂藍又指從未試過民主派議會過半，「佢會引發乜嘢、引發危定係機，就睇當權者嘅反應」。

47人初選案報道一覽

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