47人初選案｜承認預設立場是否決財政預算案 何桂藍：如預算案有不義必需否決

47名民主派被控「串謀顛覆國家政權罪」案，今（20日）展開第87天審訊，有「立場姐姐」之稱的何桂藍繼續作供。何桂藍表示議員提出質詢、修正的機會很寶貴，應將問題攤在陽光下，並謂即使她滿意財政預算案的內容，但審核程序不公，基於議員須對公眾利益負責，「如預算案有不義必需否決」。她又明言除雙普選外暫時想不出其他方法改變審議機制，「如果喺民主制度下，可以審議財政預算案，但仍然要否決我覺得講唔過去」。

以《國安法》撥款為例 何桂藍指當中許多數字不清不楚

何桂藍自辯時供稱，稱假設自己是立法會議員，會必用盡每一個質詢、每一個提修正案的機會，「將財政預算案入面所有魔鬼藏細節嘅地方⋯⋯」，法官李運騰即插口問「魔鬼」之意。何解釋，選民利益之上尚有公眾利益，就算自己覺得財案內容無不妥，也必須確保所有議員亦盡責審議，強調必須否決審議程序不公義之處。何桂藍以《港區國安法》撥款為例，指當中許多數字不清不楚，而且毋須經過立法會審批，難監察撥款，因此無論撥款是否可取都應該否決。

法官陳仲衡質疑案發時未有國安相關撥款，何反駁指她在2020年6月已知道國安撥款不須經立法會審核，「作為一個選緊立法會嘅人，我當時理解係無論佢拎幾多錢我都監察唔到」。何又指，坊間只關注預算案派糖及減租等措施，有很多細節公眾其實不知道。何認為，議員提出質詢和提出修正的機會很寶貴，議員應該將問題攤在陽光下。

法庭翻譯「在野」為「opposition」 何桂藍指不準確向法官澄清

何桂藍作供時提及「在野」，庭上翻譯為「opposition」。何其後指出不準確，因為「人哋啲制度，個行政機關，個首長係民選㗎嘛」。法官建議她要小心用字，避免需更正。何一度打斷官指，「我係每一隻字都非常小心因為呢條罪最高可以判終身，我答錯一隻字都可以坐多幾年」，但指法庭傳譯及法官用不同說法，才致需作澄清，又稱望官勿認定自己「為拗而拗」。

法官陳仲衡重回正軌問道如其未曾了解財案內容前，是否不會斷言否決？何桂藍解釋「我理解在野嘅議員立場default係應該否決，直到行政機關說服到呢啲議員條議案係可以投為止」，如審議機制改變，投票立場亦會隨之改變。李官問即使有五大訴求，但如果審核機制不變，何桂藍是否都會否決？何桂藍指「我關注個審核機制嘅時候，我唔係關注個結果，我係關注個過程係咪公正」，即使落實雙普選後香港人選擇不改變議事規則及機制，何桂藍直言雖然會尊重港人決定，但也會投反對票並說服港人更改制度。

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