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2023-07-21 18:20:05

47人初選案｜稱無怨恨政府自覺批評有理 何桂藍：不應假設市民都被煽動

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47人初選案｜何桂藍開始作供 稱個人理解「攬炒」是種精神 (資料圖片)

47人初選案｜稱無怨恨政府自覺批評有理 何桂藍：不應假設市民都被煽動 (資料圖片)

47名民主派被控「串謀顛覆國家政權罪」案，今（21日）展開第88天審訊，有「立場姐姐」之稱的何桂藍繼續作供。她承認對政府很不滿，但沒有怨恨政府，因為：「香港政府唔值得任何人哂精神怨恨，連花時間去怨恨佢既價值都無。」何又說，控方指她促使其他人怨恨政府，何強調其批評均有理據，又指很多香港人怨恨政府，不應假設他們的怨恨是沒有理據，或都是受他人煽動。

另外，何桂藍的代表大律師Trevor Beel引用民主動力總幹事黎敬輝第2次新界東協調會議筆記，會上當時正討論戴耀廷草擬運用《基本法》賦權立法會否決財政預算案的條款，當中記錄何桂藍提到「以基本法條文作出DQ」會引起回響 。據其理解，條款無承諾一定會否決財案，又指上述描述「基本上跟足基本法抄出嚟」，若仍被DQ坊間反應一定好大，而所謂否決「講到底都係撳個反對掣」，不認為取態進取。

承認對政府有非常多不滿 但無怨恨

大律師Trevor Beel援引控方開案陳詞，當中羅列了何桂藍2020年6月18日於facebook發布的選舉宣言，內文指「香港制度崩壞、法治無存」等，指控何桂藍加強他人怨恨港府。何桂藍直接回應「我對香港政府有非常多不滿，不過冇怨恨，因為，香港政府唔值得任何人嘥精神去怨恨，連花時間去怨恨佢嘅價值都冇」。何桂藍反駁「我對自己公開發言要求係好嚴謹嘅，我只會講有理有據說服到自己嘅嘢，嗰啲（制度崩壞、法治無存）係一啲事實同有理據嘅批評」，並指「我同意全香港有好多人怨恨政府，唔需要任何人去foster（加強）㗎喇，亦都唔可以假設怨恨情緒背後冇理性基礎，或者一定需要人煽動而冇佢自己理性嘅判斷」。

何桂藍指出法治存在與否有客觀基準，引用終審法院非常任法官包致金2018年就不民主地方是否可能存在法治所提出的4個標準，「第一，你要有司法獨立，同埋有一份憲法唔係朝令夕改嘅；第二，權力之間要分立；第三，人權要有符合國際標準嘅保障；第四，唔可以因為聲稱有法治而暫停民主化嘅步伐。好明顯，呢4點香港一啲都唔合格，所以我認為『法治無存』係一個準確嘅描述」。

稱民主派憂慮選民反應拒絕否決預算案

何桂藍指當時部分溫和選民認為當局並非任意DQ，而是有據可依，否決預算案單純重複《基本法》賦予的權力，認為溫和選民不會覺得「玩嘢」，若港府執意DQ，會令選民明白，故認為「會引起回響」。何重申「會運用」與「會積極運用」字眼分別不大，但認為會上以「積極運用」字眼有「褪」的感覺，對此並不認同，故當時會議討論為迴避DQ要「褪」到何等地步。何又稱會議最終並無結論，亦不記得曾就此投票。

何桂藍又解釋，部分民主派人反對否決預算案，並非因當中包含民生項目，而是擔心選民反應，並憂慮如何向選民解釋否決原因。何又反駁當時政府及建制派攻擊「阻住政府攞錢就係破壞民生」。她指出，據民主派多年來共同理解，政府透過如公屋減租等手段減少收入，另一方面再向議會申請數以百億撥款，形容「民生從來都係政府不當地動用公帑嘅掩眼法」，認為民生問題非民主派拒絕否決預算案的原因。

47人初選案報道一覽

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