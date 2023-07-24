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2023-07-24 17:39:52

47人初選案｜稱戴耀廷連建制派都想說服加入35+ 何桂藍：要包攬最多港人參與

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47人初選案｜稱戴耀廷連建制派都想說服加入35+ 何桂藍：要包攬最多港人參與 (資料圖片)

47名民主派被控「串謀顛覆國家政權罪」案，今（24日）展開第89天審訊，有「立場姐姐」之稱的何桂藍繼續作供。何桂藍供稱戴耀廷「從來都係佢要包攬最多最多嘅香港人參與⋯⋯佢係連建制派都想說服埋35+」，在制度內讓更加多港人參與。

另外，她又指，雖然當時有主流看法，認為北京不會接受民主派取得立會過半，將會DQ(取消參選資格)，質疑為何在初選投票。惟何桂藍認為「呢個選舉都要打落去」，表達政治意志。法官陳慶偉問她，有否向戴耀廷表明初選「哂時間」、「哂錢」，她庭上強調非常不同意陳官的說法，又質疑法官不讓她繼續補充該問題。她又指法官對立法會認識少，甚至不懂甚麼是分組點票。陳官強調，懂得分辨甚麼與本案相關，又指若他出錯，不是由何糾正，而是由上訴庭。

形容民主派取得過半議席是不可能的任務

庭上展示何桂藍的競選單張，提到「攬炒年代」。何今指出，2020年5月底，中央公布將實施國安法，美國亦有所回應，事情已提升至大國角力層次，對她而言，「攬炒」當時已發生，根本不再是目標。由於國安法抑或美國對港政策均對香港影響深遠，故她用了「年代」一詞。庭上另展示何的選舉宣言，提到「多年以來，呢個不民主嘅議會，都係吸納、消弭街頭運動能量嘅地方」。

何今解釋，每當選舉出現，社會往往會把關注點轉移到選舉，最終大型社運化為選舉資本，惟事實上議會不能落實訴求。不過，她認為議會仍有關鍵作用，要用盡這空間。何承認，2020年6月曾拍片，形容民主派取得過半議席是不可能的任務。何今日重申，她認為中央會用不同方式，包括取消參選人資格，來阻止民主派獲取過半議席。即便如此，她認為市民仍需投票，形容「有選舉就要投」，這才可讓北京和全世界看到，民主派有實力和意志獲取「35+」議席。

何桂藍庭上批法官對立法會理解少

法官陳慶偉一度形容初選是「哂時間、哂心機」，何桂藍表示非常不同意這說法，重申很少社運可達到最初訴求，但過程會打開新的空間，她相信絕大多數港人知道在中共治下爭取民主，「從來都係一場妄想」。法官李運騰隨即打斷，着她冷靜及別要發表政治宣言。

何桂藍此時和法官展開爭論，何稱，法官可以作出定義和發問，而她不允許回答問題是「好唔公平」。陳官指出，若答案並不相關，就不必作答。何直言「其實你哋對立法會嘅理解咁少，點樣分咩係relevant，咩係irrelevant?」陳官自言經已擔任法官25年，何續稱「但你唔知咩叫分組點票。」陳官表示，他能分辨證供是否與本案相關，何稱「我就要指出你呢個判斷好有瑕疵」。陳官遂指，其判斷是由上訴庭糾正，而非由何糾正，李官其後改為就其他議題提問。

47人初選案報道一覽

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